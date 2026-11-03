Listopadový Computertrends píše o AI, nových čipech nebo o čekých problémech s patenty

AI Act: odklad nejsou prázdniny
Od 2. srpna 2026 musí chatbot přiznat, že není člověk. Stejná povinnost se týká deepfakes, rozpoznávání emocí i obsahu generovaného AI. Obsah zveřejněný před tímto datem je třeba označit do prosince. Vysoce rizikové systémy pro nábor či scoring dostaly odklad do prosince 2027.
Pro srovnání: Jižní Korea hrozí pokutou do 30 milionů wonů, tedy zhruba 20 tisíc dolarů. Právník Michal Nulíček navíc upozorňuje, že největší riziko neleží v samotném AI Actu, ale v zaměstnancích, kteří vkládají firemní data do veřejných nástrojů. Za ně firma zodpovídá už dnes.
Země, které ujíždí vlak
Licenční příjmy z patentů v Česku dosáhly 3,72 miliardy korun, jenže jen 21,7 milionu z nich, tedy 0,6 procenta, pochází z licencí uzavřených loni. Zbytek táhne jediný vynález z osmdesátých let, léky na bázi tenofoviru. Tuzemské subjekty dostaly 336 patentů, nejméně od roku 2011, a veřejným vysokým školám jich za deset let ubylo o tři čtvrtiny. Česko podalo u Evropského patentového úřadu 251 přihlášek, Rakousko téměř devětkrát víc.
Jeden stroj, který drží svět čipů
Nejmodernější čipy nevyrobí nikdo jiný než nizozemský ASML, jehož litografy stojí kolem 150 milionů eur za kus. Americká vláda proto podpořila kalifornský start-up xLight, který vyvíjí alternativní zdroj světla pro litografii.
Pilotní zařízení slibuje na konec roku 2028 a od prvních nápadů k masové produkci EUV litografie uběhlo přes třicet let. Reportáž ukazuje i české stopy, od Meopty jako dodavatele ASML po čipové firmy v Praze a Brně.
PHP má další zranitelnost umožňující vzdálené spuštění kódu, riziko je ale omezené
Člověk jako nejslabší článek
Podle NÚKIB má 82 procent firemních bezpečnostních incidentů původ v selhání zaměstnance, většinou přes e-mail. Zákon o kybernetické bezpečnosti, který dopadá zhruba na šest tisíc organizací, ukládá povinnost lidi pravidelně školit. Roční prezentace to už nezvládnou. Nastupují minutové lekce a simulované útoky. V aktuálním Computertrends ukazujeme některé možnosti školení.
Cloud: kde mají žít vaše data
Gartner předpovídá, že do roku 2030 přesune virtualizované úlohy k regionálním poskytovatelům nebo do vlastních datacenter více než 75 procent podniků v Evropě a na Blízkém východě. V roce 2025 to byly méně než pět procent. Důvodem není jen cena, ale i otázka, čí právo se na poskytovatele vztahuje. Od ledna 2027 navíc zakáže Akt o datech poplatky za přechod k jinému poskytovateli. Text přidává i varování před strojovými identitami, kterých je v organizacích v průměru 109 na jednu lidskou, a rozbor výpadků AWS, Azure a Cloudflare z podzimu 2025.
Bublina, nebo drahé dospívání?
Na AI infrastrukturu poteče do roku 2030 podle Gartneru zhruba sedm bilionů dolarů. Aby se investice vyplatily a přinesly alespoň 12procentní návratnost, musely by tržby dosáhnout 8,5 bilionu, ale odhadují se na 3,6. Gartner proto počítá s odpisy až ve výši čtyř bilionů dolarů do roku 2032 a s tím, že přes 80 procent neocloudů svůj samostatný provoz ukončí. Letos zároveň poprvé převýší výdaje na inferenci ty na trénování modelů.
V tomto vydání Computetrends jsme také zveřejnili výsledky dalšího kola soutěže IT produkt roku 2026.
Inspirativní čtení.
Magazín Computertrends si můžete koupit nebo předplatit zde.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.