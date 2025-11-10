Computertrends  »  Securitytrends  »  Malware vytvořený genAI je neškodný, ukazuje studie Googlu

Malware vytvořený genAI je neškodný, ukazuje studie Googlu

Václav Tesař
Včera

Autor: © bloomua - Fotolia.com
Přestože mnozí upozorňují na proměnu pravidel kyberbezpečnosti vlivem generativní umělé inteligence, studie Googlu ukazuje, že situace není tak horká.

Google zveřejnil nový výzkum, ukazující, že kyberzločinci sice experimentují s generativní umělou inteligencí za účelem vytváření malwaru, ale výsledky jsou zatím daleko od sofistikovanosti. A rozhodně nepředstavují vážnou hrozbu.

Ve zprávě bezpečnostní tým Googlu představil pět příkladů malwaru vytvořeného s pomocí generativních nástrojů umělé inteligence. Všechny byly vesměs primitivní, snadno detekovatelné a ve srovnání s profesionálně vytvořeným malwarem neúčinné. 

Jeden z nich, známý jako PromptLock, který společnost Eset popsala jako „první ransomware poháněný umělou inteligencí“, pochází z akademického projektu, který testoval, zda velké jazykové modely mohou „autonomně plánovat, přizpůsobovat a provádět životní cyklus ransomwarového útoku“. Jeho tvůrci nicméně přiznali, že malware měl svá omezení a šlo jim spíš o ověření koncepce než o skutečnou zbraň.

Další čtyři vzorky, které Google analyzoval – FruitShell, PromptFlux, PromptSteal a QuietVault – měly podobné nedostatky. Používaly známé techniky, byly snadno zachyceny i základními antivirovými nástroji a nevyžadovaly žádné nové obranné strategie. 

Nezávislý výzkumník Kevin Beaumont shrnul situaci pro Ars Technica bez obalu: „Po více než třech letech generativní AI mánie je vývoj hrozeb bolestivě pomalý. Kdybyste za takový malware platili vývojářům, zuřivě byste požadovali vrácení peněz, protože nepředstavuje věrohodnou hrozbu, a to ani náznakem.“

Uvedené závěry vyvrací tvrzení (často zesilovaná startupy a investory v oblasti AI), že malware generovaný AI už mění podobu kyberbezpečnosti. Například společnost Anthropic nedávno uvedla, že objevila hackera, který pomocí jejího modelu Claude „vyvíjel, prodával a distribuoval několik variant ransomwaru, z nichž každá měla pokročilé schopnosti úniku, šifrování a mechanismy proti obnově“. 

Společnost dodala: „Bez pomoci Clauda by nemohl implementovat ani odstraňovat chyby v základních komponentách malwaru, jako jsou šifrovací algoritmy, techniky proti analýze nebo manipulace s vnitřními součástmi Windows.“

Podobně startup ConnectWise varoval, že generativní AI „snižuje laťku pro vstup nekalých aktérů do hry“. Citoval přitom zprávu od OpenAI, která tvrdí, že 20 aktérů použilo ChatGPT k vytvoření malwaru nebo identifikaci softwarových zranitelností. Další společnost, BugCrowd, pro změnu uvedla, že v průzkumu mezi respondenty, kteří se sami přihlásili, „74 % hackerů souhlasí, že AI zpřístupnila hackování“.

Jedním ze zajímavých detailů zjištění Googlu byl pokus o obejití bezpečnostních systémů zabudovaných do modelu Gemini. Útočník předstíral, že je výzkumník – etický hacker účastnící se soutěže typu capture-the-flag (CTF) –, aby model oklamal a ten mu pomohl se simulacemi útoků. 

Google uvedl, že od té doby vylepšil své bezpečnostní opatření, aby takové pokusy blokovala. Takové „ochranné bariéry“ jsou běžné ve všech hlavních systémech AI a jsou navrženy tak, aby zabránily zneužití, včetně vytváření škodlivého kódu nebo pokynů pro kybernetické útoky.

Závěr Googlu je tak jasný: malware generovaný umělou inteligencí je dnes většinou experimentální a zdaleka nepředstavuje reálné nebezpečí. Prozatím zůstávají základem většiny kybernetických hrozeb tradiční hackerské techniky, nikoli umělá inteligence.

