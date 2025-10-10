Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Máme velmi kvalitní Wi-Fi ve vlaku, říká Ookla

Máme velmi kvalitní Wi-Fi ve vlaku, říká Ookla

Vlak Českých drah ComfortJet Berliner.
Autor: České dráhy, a.s.
Vlak Českých drah ComfortJet Berliner.
Podle nejnovějšího srovnání společnosti Ookla patří Česká republika v roce 2025 k evropské špičce v kvalitě vlakové Wi-Fi.

S průměrnou rychlostí 23,36 Mbps se Česko zařadilo mezi nejlépe hodnocené země – lepší výsledky dosáhlo jen Švédsko (64,58 Mbps), Švýcarsko (29,79 Mbps) a Irsko (26,33 Mbps). 

Rozdíl mezi špičkou a „outsidery“ je přitom propastný: některé země (například Španělsko, Nizozemsko nebo Velká Británie) mají rychlosti až 158krát nižší než nejlepší severské státy. Podrobnou studii Ookla najdete zde.

Rychlost Wi-Fi na evropských železnicích často limitují dva hlavní faktory. Prvním je použitá technologie v samotných soupravách – v řadě zemí převažuje staré Wi-Fi 4 (standard z roku 2009) a 2,4GHz pásmo, které trpí rušením a nízkou kapacitou. 

Druhým klíčovým faktorem je tzv. backhaul – tedy propojení vlakových antén s veřejnou mobilní sítí. Moderní Wi-Fi přístupové body a rychlejší pásma přinášejí zlepšení jen tehdy, pokud vlak dokáže stabilně komunikovat s okolní sítí, což je výzva zejména v tunelech, na venkově nebo při vysokých rychlostech.

Evropští lídři v kvalitě vlakové konektivity investují do vlastní infrastruktury: pokrývají koridory dedikovanými vysílači, modernizují antény přímo v soupravách, nasazují opakovače v tunelech a experimentují se satelitními technologiemi (například Starlink nebo OneWeb). 

Výsledkem je rychlejší a stabilnější připojení s možností streamování v HD kvalitě i práce na cestách. Naopak země, které investice do železniční konektivity podceňují, zůstávají na „digitální chvostu“ Evropy.

Asijské státy ukazují, že ani nejmodernější Wi-Fi (např. Wi-Fi 6 v Tchaj-wanu) není zárukou vysoké rychlosti – pokud je „backhaul“ úzký nebo nestabilní, realitu ovlivní spíše samotná dostupnost mobilního signálu podél tratí.

