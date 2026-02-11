Computertrends  »  Software  »  Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: PCWorld.com
Mozilla chce být v oblasti AI co nejtransparentnější. Nová verze prohlížeče Firefox umožní uživatelům všechny AI funkce blokovat.

Mozilla pracuje na verzi Firefoxu, která umožní vyhnout se v prohlížeči umělé inteligenci. Počínaje verzí Firefox 148, která bude uvedena 24. února, budou uživatelé moci blokovat všechny současné i budoucí funkce generativní umělé inteligence nebo je selektivně zapínat a vypínat.

Nové možnosti se objeví ve speciální sekci ovládacích prvků AI v nastavení Firefoxu pro stolní počítače. Uživatelé, kteří nebudou chtít žádné funkce AI, budou moct zapnout nastavení s názvem „Blokovat vylepšení AI“. V takovém případě nebude Firefox dál zobrazovat vyskakovací okna, připomenutí ani výzvy pro stávající nebo připravované nástroje AI.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Funkce umělé inteligence však bude možné spravovat i selektivně. Patří mezi ně například překlady prohlížených webů, seskupování karet s pomocí AI, náhledy odkazů nebo postranní panel s AI chatbotem, který bude možné osadit Chatem GPT, Copilotem, Gemini, Claudem nebo Le Chatem.

„Umělá inteligence mění web, ale každý od ní očekává něco jiného,“ uvedla Mozilla v příspěvku na svém blogu. „Od mnoha lidí jsme slyšeli, že s ní nechtějí mít nic společného. Ale slyšeli jsme i názory těch, kteří chtějí pracovat s AI nástroji, které jim přinesou opravdový užitek. Naslouchání naší komunitě spolu s naším trvalým závazkem dávat lidem na výběr nás vedlo k vytvoření těchto ovládacích prvků pro AI.“

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

V prosinci jmenovaný nový generální ředitel Mozilly Anthony Enzor-DeMeo jasně uvedl, že ačkoli Mozilla plánuje do Firefoxu přidat AI, nebude ji uživatelům vnucovat. 

„Umělá inteligence by měla být vždy volbou – něčím, co lidé mohou snadno vypnout. Měli by vědět, proč daná funkce funguje tak, jak funguje, a jakou hodnotu jim přináší,“ řekl.

Mozilla se ve stávající konkurenci v oblasti AI snaží profilovat jako transparentní. Prezident společnosti Mark Surman buduje partnerství startupů, vývojářů a dalších technologů, kteří chtějí zvýšit důvěryhodnost AI a omezit moc velkých společností jako jsou OpenAI nebo Anthropic, o němž stanice CNBC referovala jako o „rebelské alianci“. 

Školení Linux

Podle CNBC Mozilla plánuje použít asi 1,4 miliardy dolarů ze svých rezerv na podporu technologických společností a neziskových organizací, včetně svých vlastních projektů, se zaměřením na transparentnost a dohled nad AI.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Evidenční list důchodového pojištění již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority i rozpočet

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ