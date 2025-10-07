Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Meta začne využívat konverzace uživatelů s jejími službami umělé inteligence k vytváření personalizovaného obsahu a cílené reklamy. Změny vstoupí v platnost 16. prosince 2025.
Nová politika se vztahuje na Meta AI, webové chatovací rozhraní společnosti, a aplikace, které jej integrují, včetně Facebooku, Instagramu, WhatsApp a Messengeru. Budou analyzovány jak textové tak hlasové konverzace, aby bylo možné generovat personalizované příspěvky, reels a reklamy.
„Pokud například chatujete s Meta AI o turistice, můžeme se dozvědět, že vás turistika zajímá – stejně jako v případě, že byste zveřejnili video o turistice nebo lajkovali stránku související s turistikou,“ vysvětlila společnost. „V důsledku toho se vám mohou začít zobrazovat doporučení turistických skupin, příspěvky přátel o turistických trasách nebo reklamy na turistické boty.“
Oznámení o této změně začnou být uživatelům zasílána od 7. října 2025.
Bez možnosti odhlášení
Z tohoto sběru dat se nepůjde odhlásit, i když Meta prozatím udělila výjimku uživatelům v EU, Velké Británii a Jižní Koreji. Společnost umožní dílčí změny prostřednictvím nastavení reklamních preferencí a ovládacích prvků pro přizpůsobení feedu.
Uvádí také, že, že nebude personalizovat reklamy na základě konverzací týkajících se náboženství, sexuální orientace, politiky, zdraví, rasy, etnického původu, filozofického přesvědčení nebo členství v odborech.
Obchodní stránka věci
Krok odráží základní obchodní model společnosti. Podle britské organizace Open Rights Group pocházelo 98 % z 165 miliard dolarů tržeb Mety v roce 2024 z reklamy, která generovala čistý zisk 62,4 miliardy dolarů. Generální ředitel Mark Zuckerberg nedávno sdělil prezidentu Trumpovi, že Meta plánuje do roku 2028 investovat 600 miliard dolarů do umělé inteligence.
Zájem společnosti o umělou inteligenci se však soustředí právě na reklamu – využití umělé inteligence ke zvýšení viditelnosti a interakce s reklamami, z nichž některé mohou být umělou inteligencí dokonce samy generovány.
Obavy odvětví a právní výzvy
Společnosti jako Perplexity nebo OpenAI už sice do svých AI produktů taky integrovaly reklamu, podle Ieshy White z organizace Check My Ads však je případ Mety odlišný právě z toho důvodu, že byznys společnosti je založený na reklamě a ta tímto způsobem získává další zdroj dat, který by v důsledku mohl přispět ke snížení transparentnosti jejích aktivit. Pro zadavatele reklamy by to mohlo znamenat i horší možnost zhodnocení skutečné efektivity jejich kampaní.
Oznámení o novince navíc přichází v době, kdy Meta čelí hromadné žalobě v hodnotě 7 miliard dolarů podané inzerenty, kteří tvrdí, že společnost klamavě prezentovala potenciální dosah reklam tím, že uváděla uživatelské účty namísto skutečných osob – což Meta popírá.
