Meta mění AI strategii

Tento krok přichází v době, kdy Meta čelí rostoucí konkurenci od firem jako OpenAI, Google a Microsoft, které ve svých produktech stále častěji integrují otevřené modely či hybridní řešení.
Meta si klade za cíl zvýšit flexibilitu a rychlost vývoje AI aplikací, a zároveň optimalizovat náklady spojené s dlouhodobým vývojem vlastních komplexních modelů.
Podle zdrojů blízkých společnosti budou do spolupráce zapojeny přední open-source projekty a licencované technologie, které pomohou Metě zlepšit schopnosti v oblasti zpracování přirozeného jazyka i multimodálních modelů využívajících kombinaci textu, obrazu i zvuku. Očekává se silnější zaměření na agentní AI systémy, které umožní automatizaci komplexních úkolů a rozšíření produktových funkcí.
Součástí restrukturalizace je i přehodnocení interních týmů, jejich přesun na agilnější vývojové procesy a zvýšená spolupráce s výzkumnou komunitou. Meta tak reaguje na dynamické změny v AI vývoji a usiluje o udržení vedoucí role i v novém technologickém prostředí.
Analytici vnímají tuto zprávu jako signál, že i velcí hráči musejí více využívat otevřenost a ekosystémovou spolupráci, aby byli konkurenceschopní.
