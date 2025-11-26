Computertrends  »  Ostatní  »  Meta tají studie, dle kterých Facebook a Instagram škodí zdraví

Meta tají studie, dle kterých Facebook a Instagram škodí zdraví

Václav Tesař
Včera

Autor: Depositphotos
Meta si nechala zpracovat několik studií o potenciální škodlivosti svých sociálních platforem. Jelikož ale pro ni nevyzněly dobře, tak je utajila, tvrdí žaloba.

Chová se Meta jako tabáková společnost, která popírá, že cigarety způsobují rakovinu, nebo jako ropný gigant, který bagatelizuje klimatickou vědu? 

Taková přirovnání uvádějí právníci v nové žalobě, která giganta sociálních médií obviňuje ze skrývání několika interních výzkumů naznačujících, že jeho platformy mohou poškozovat duševní zdraví mladých uživatelů.

Žaloba podaná u federálního soudu v Kalifornii je součástí širšího souboru 1 464 žalob, za kterými stojí školní okrsky, rodiče a státní zástupci, kteří tvrdí, že Meta spolu s Googlem/YouTubem, Snapem a TikTokem selhaly v ochraně dětí před riziky svých platforem. Meta dle nich strávila roky studiem toho, jak Facebook a Instagram ovlivňují děti a teenagery. Výsledky, které pro společnost nevyšly příznivě, pak prý místo sdílení „pohřbila“.

Jedním z příkladů uvedených v podání je studie z roku 2019, ve které Meta údajně požádala vybrané uživatele, aby se po dobu jednoho měsíce zdrželi používání jejích platforem, aby zjistila, jak to ovlivní „polarizaci, konzumaci zpráv, pohodu a každodenní sociální interakce“. Výsledek nebyl lichotivý: lidé, kteří se od platformy odhlásili, se cítili líp. 

„Lidé, kteří přestali na týden používat Facebook, hlásili nižší pocity deprese, úzkosti, osamělosti a sociálního srovnávání,“ uvádí údajně jeden z interních závěrů. Žaloba tvrdí, že Meta se rozhodla výsledky nezveřejnit.

Dokument cituje i jednoho ze zaměstnanců Mety, který se měl údajně interně vyjádřit následovně: „Pokud jsou výsledky špatné, my je nezveřejníme a ony pak uniknou, bude to vypadat, jako když tabákové společnosti provádějí výzkum, vědí, že cigarety jsou škodlivé, a pak si tyto informace nechávají pro sebe.“

Další studie zmíněné v podání vyznívají obdobně. V roce 2020 údajně jeden z analytiků Mety zjistil, že náruživější uživatelé vykazují známky návykového chování a snížené sebekontroly. O tři roky později studie provedená na 4 000 amerických teenagerech zjistila, že mnoho z nich bojuje s návykovým používáním Instagramu a má potíže omezit čas strávený v aplikaci. Další studie z téhož roku údajně dospěla ke stejným závěrům…

„Meta si uvědomuje nejen to, že její platformy jsou pro teenagery návykové, ale také to, že tato závislost způsobuje řadu souvisejících škod na duševním zdraví,“ napsali právníci žalobců a upozornili, že tato souvislost „nebyla ojedinělým pozorováním jediného výzkumníka“. Podle podání nebyly žádné z těchto zjištění zveřejněny.

Meta tvrzení popírá, pro web The Register dokonce uvedla, že s nimi „zásadně nesouhlasí“ a dodala, že „víc než deset let naslouchá rodičům, zabývá se nejdůležitějšími problémy a provádí skutečné změny na ochranu teenagerů“. 

Protistrana nicméně nabízí silný argument v tom, že všechny odkazované dokumenty a studie pocházejí přímo ze soudních důkazů – důkazů, o jejichž utajení Meta sama soud požádala. Soudy by se kauzou měly začít zabývat začátkem příštího roku.

Václav Tesař

