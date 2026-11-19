Microsoft dál rozšiřuje ambice AI asistenta Copilot. Na konferenci Ignite 2026 představil vizi, podle níž se Copilot stane ústředním pracovním prostředím, v němž budou uživatelé komunikovat s umělou inteligencí, zadávat jí úkoly a pracovat s dokumenty. Kancelářské aplikace Word, Excel a PowerPoint se přitom nově přesouvají přímo do jeho rozhraní. Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella proto Copilota označil za „nový operační systém pro práci“.
Jde o poměrně výraznou změnu dosavadního přístupu. Zatímco dosud uživatelé pracovali především v jednotlivých aplikacích a AI asistent jim v nich pomáhal s konkrétními úkoly, teď Microsoft počítá s opačným modelem. Výchozím bodem bude Copilot a samotné aplikace se stanou nástroji, které si AI podle potřeby přizve.
Uživatelé mohou přímo v Copilotu vytvářet dokumenty, tabulky i prezentace, následně je upravovat a spolupracovat na nich s kolegy. Výsledné soubory přitom zůstávají kompatibilní s klasickými aplikacemi Office a lze v nich pokračovat v běžné práci.
Od jednorázových pokynů k autonomním agentům
Další důležitou součástí nové strategie je rozvoj autonomních agentů. Microsoft představil Copilot Autopilot, cloudového asistenta, kterému bude možné svěřovat nejen jednotlivé úkoly, ale taky dlouhodobější agendu. Může například koordinovat kontrolu dodavatele, domlouvat schůzky nebo žádat kolegy o potřebné informace, aniž by uživatel musel každý další krok samostatně zadávat. Pro orientaci v pracovním prostředí má agent využívat platformu Work IQ, která mu poskytuje kontext z firemních e-mailů, schůzek, chatů, kalendářů a dokumentů.
Microsoft zároveň připouští, že výkonné AI modely nelze jednoduše považovat za důvěryhodné. Nadella během prezentace upozornil, že jejich vnitřní fungování stále nedokážeme dostatečně pochopit. Řešením podle něj není spoléhat na to, že se agenti budou vždy chovat správně, ale oddělit jejich schopnosti od pravomocí, které jim lidé svěří.
Každý agent Autopilot proto dostane vlastní identitu. Správci firemních systémů budou moci omezovat jeho oprávnění, sledovat provedené akce nebo mu přístup zcela odebrat. Uživatelé si navíc budou moci nastavit, aby agent před vybranými důležitými kroky nejprve požádal o souhlas. Microsoft ovšem teprve musí prokázat, nakolik tyto pojistky dokážou zabránit chybám, nežádoucím akcím nebo úniku dat.
Autopilot se začal zpřístupňovat prostřednictvím programu Frontier pro předběžný přístup. Jeho používání bude zpoplatněno podle skutečné spotřeby prostřednictvím kreditů Copilot Credits. Konečné ceny a podmínky Microsoft oznámí před všeobecným zpřístupněním.
Kolik AI firmám skutečně ušetří?
Microsoft se na Ignite věnoval taky otázce, jak měřit ekonomický přínos nasazení AI agentů. Nová analytická funkce Agent 365 Business Analytics má firmám umožnit sledovat náklady na provoz AI a porovnávat je s hodnotou odvedené práce.
Jedním ze sledovaných ukazatelů budou takzvané asistované hodiny, tedy odhad času, který měla AI pomoci ušetřit. Microsoft zároveň připouští, že nejde o přímé měření skutečně ušetřeného času. Výpočet vychází z obvyklé délky daného úkolu a odhadu podílu práce, který zvládla umělá inteligence.
Microsoft tak na Ignite nepředstavil jen další funkce svého asistenta. Naznačil především změnu toho, jak si představuje budoucnost firemního softwaru: uživatelé budou stále méně přecházet mezi jednotlivými aplikacemi a stále více práce budou zadávat prostřednictvím jednoho AI prostředí. Zda se z Copilota skutečně stane nový operační systém kancelářské práce, bude záviset nejen na schopnostech agentů, ale taky na tom, zda jim firmy budou ochotné svěřit dostatečnou důvěru a pravomoci.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.