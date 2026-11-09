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Microsoft chystá pro Windows 11 další zrychlení, využije ho ale až nová generace procesorů

Lada Nová
Včera

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Autor: Depositphotos
Windows 11 dostanou podporu technologie APX, která může zrychlit některé aplikace. Vedle Intelu ji chystá podpořit také AMD, majitelé současných počítačů však z tohoto vylepšení těžit nebudou.
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Microsoft ve Windows 11 testuje novou funkci, která by mohla zrychlit běh některých aplikací. Technologie Advanced Performance Extensions (APX) se však neobejde bez podpory přímo v procesoru, takže ji zpočátku využijí až počítače s chystanými čipy Intel Core Ultra Series 4.

Možnost zapnout APX se objevila v testovací verzi Windows 11 s označením 29695. Zatím ale nefunguje, protože na trhu ještě nejsou procesory, které by tuto technologii podporovaly. Podle Intelu rozšiřuje APX instrukční sadu x86 o další registry a funkce, které můžou zlepšit výkon při běžném zpracování úloh.

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Vývojáři díky tomu můžou své aplikace optimalizovat tak, aby nových možností procesoru využily. Velikost případného zrychlení se bude lišit podle konkrétního programu (výrazný přínos se neočekává například u většiny her). Aplikace bude navíc nutné znovu zkompilovat, podle Intelu by však nemělo být potřeba měnit jejich samotný zdrojový kód.

Nový procesor, nová základní deska

Procesory Intel Core Ultra Series 4 mají dorazit na začátku roku 2027. Starší čipy podporu APX nezískají, protože vyžaduje změny přímo v hardwaru. Přechod na novou generaci tak u stolních počítačů znamená nejen výměnu procesoru, ale také základní desky. U notebooků bude dodatečný upgrade prakticky nemožný.

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Na technologii by přitom neměl zůstat sám Intel. Na podpoře APX spolupracuje také AMD, takže by se mohla objevit i v budoucích procesorech Ryzen. Nejpravděpodobnějšími kandidáty jsou generace Zen 6 nebo některá z následujících, přesné načasování ale zatím není jasné.

Microsoft mezitím pracuje i na dalších úpravách Windows 11, které mají zrychlit spouštění aplikací a nabídek a snížit nároky systému na operační paměť, zejména u počítačů s 8 GB RAM. Na rozdíl od APX by tato vylepšení měla prospět také stávajícím zařízením.

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Autor článku

Lada Nová

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