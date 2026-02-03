Computertrends  »  Technologie  »  Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou přesto nervózní

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou přesto nervózní

Václav Tesař
Včera

Vizualizace poklesu akcií Microsoftu navzdory rekordním ziskům, s důrazem na závislost na AI partnerech (OpenAI, Anthropic) a investice do cloudové infrastruktury Azure.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoftu se ekonomicky v posledních měsících daří. Problém může být v tom, nakolik jeho úspěch závisí na rozvoji umělé inteligence.

Microsoft má za sebou jedno z ekonomicky nejsilnějších čtvrtletí. O tom, že by se investoři společnosti pouze radovali, však nemůže být řeč. Její zisky při tržbách 81,3 miliardy dolarů meziročně vzrostly o 60 % na 38,5 miliardy. 

Cena akcií Microsoftu přesto po uzavření burzy klesla o 6 %. Analytici si totiž všímají toho, do jaké míry jeho budoucnost závisí na firmách zabývajících se umělou inteligencí.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
Tato závislost byla hlavním tématem konferenčního hovoru s generálním ředitelem Microsoftu Satyou Nadellou a finanční ředitelkou Amy Hoodovou. Žádá si totiž obří investice a už dnes 45 % z 625 miliard dolarů nevyřízených zakázek Microsoftu – jeho budoucích tržeb – závisí na kontraktech se společností OpenAI, která už loni na podzim souhlasila s nákupem dalších cloudových služeb Azure v hodnotě 250 miliard dolarů.

Hoodová se investory snažila klidnit poukázáním na zbylých 55 % objednávek. 

„Zhruba 350 miliard dolarů souvisí s šířkou našeho portfolia, šířkou zákazníků a leží napříč řešeními, napříč Azure, napříč odvětvími, napříč geografickými oblastmi,“ uvedla Hoodová. „To je významná RPO bilance, vyšší než u většiny konkurentů, a taky diverzifikovanější. A upřímně řečeno, myslím si, že v ni máme velmi velkou důvěru.“

Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením Přečtěte si také:

Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením

Během telekonference s analytiky nebyla zmíněna, ale v prezentaci výsledků Microsoftu byla uvedena také role společnosti Anthropic, dalšího významného vývojáře umělé inteligence. 

V listopadu se společnost zavázala koupit výpočetní kapacitu Azure v hodnotě 30 miliard dolarů a podpořit nasazení výpočetního výkonu až jednoho gigawattu. V rámci této dohody investovaly společnosti Nvidia a Microsoft do Anthropicu 10, respektive 5 miliard dolarů.

To vše znamená, že velká část nevyřízených zakázek Microsoftu je vázána na startupy v oblasti AI, které teprve musí prokázat, že jsou schopny dosáhnout zisku. 

Na jejich podporu Microsoft vynakládá značné prostředky, zejména na datová centra a hardware. Jen ve druhém čtvrtletí dosáhly jeho kapitálové výdaje 37,5 miliardy dolarů, přičemž asi dvě třetiny z této sumy směřovaly do rychle se znehodnocujícího vybavení, jako jsou GPU a CPU.

Dle vyjádření svých šéfů Microsoft očekává, že boom v oblasti umělé inteligence bude pokračovat. Pro třetí čtvrtletí předpovídá tržby ve výši 80,65 až 81,75 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 15 až 17 %.

