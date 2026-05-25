Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Microsoft představil aktualizované verze svých zařízení Surface for Business, včetně nového Surface Pro for Business a několika nových modelů Surface Laptop for Business. Obnovená řada je vybavena procesory Intel Core Ultra Series 3 a zaměřuje se na funkce určené pro profesionální uživatele, kteří hledají prémiová zařízení pro zvýšení produktivity.
„Nové produkty Surface využívají nejnovější procesory Intel Core Ultra Series 3 a jsou velmi zaměřeny na funkce, které ocení firemní uživatelé,“ uvedl pro Computerworld analytik ze společnosti IDC Tom Mainelli.
Mezi novinkami je volitelný ochranný filtr proti odleskům u 13,8palcového modelu, určený pro lidi, kteří často pracují na cestách. K modelu Surface Pro for Business Microsoft přidává taky volitelnou konektivitu 5G. Výrobce zároveň uvádí, že ještě letos půjdou na trh varianty s procesorem Snapdragon X2.
Nové notebooky od Microsoftu budou k dispozici v několika velikostech a cenových kategoriích: 13palcový Surface s Laptop for Busines začíná na 1 499 USD s 16 GB nebo 24 GB RAM, zatímco konfigurace s 8 GB za cenu 1 299 USD se očekává později v tomto roce. Ceny větších 13,8palcových a 15palcových modelů Surface Laptop for Business začínají na 1 949 USD. Tyto verze přinášejí haptický touchpad navržený tak, aby poskytoval citlivější zpětnou vazbu při každodenních úkolech, jako je změna velikosti oken, přetahování souborů nebo procházení obsahu.
Microsoft nové produkty uvádí na trh krátce poté, co zvýšil ceny u části širší řady Surface. Analytici se domnívají, že hlavní roli hrají rostoucí náklady na komponenty – zejména přetrvávající nedostatek paměťových čipů.
„Rostoucí náklady na paměť znamenají vyšší ceny systémů, což se odráží i v této řadě Surface,“ vysvětluje Mainelli. „Nevnímám to jako strategický tah Microsoftu směřující k posunu do vyšší cenové kategorie, ale jako prostý odraz nákladů na materiál.“
