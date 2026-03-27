Microsoft odstraní přístup ke Copilot Chat v některých aplikacích M365

Microsoft se chystá od 15. dubna zrušit přístup k Copilot Chat v aplikacích Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a PowerPoint, pro velké komerční zákazníky M365. Píše se ve zprávě Microsoftu.
Copilot Chat je v podstatě freemium verzí placeného Microsoft 365 Copilot, který stojí 30 USD na uživatele a měsíc pro větší zákazníky a 21 USD na uživatele a měsíc pro firmy s 300 nebo méně uživateli. Používání Copilotu v rámci aplikací M365 dříve vyžadovalo samostatnou licenci Microsoft 365 Copilot, ale v září 2025 společnost Microsoft zpřístupnila Copilot Chat bez dalších nákladů zákazníkům Microsoft 365.
Jenomže za placenou verzi platí jen tři procenta zákazníků Microsoftu, zbytek využívá Copilot Chat, který poskytuje přístup k mnoha stejným funkcím jako placená verze, s určitými omezeními: vychází spíše z webových dat než z pracovních informací, jako jsou e-maily, soubory a další data, která zákazník propojil s Microsoft 365.
Navíc Microsoft v posledních měsících také rozšířil funkcionalitu Copilot Chat a zavedl ji do aplikací Microsoft 365 – Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote – prostřednictvím postranního panelu, čímž odstranil jednu z mezer oproti placené verzi.
Ale teď zase zařadí zpátečku a zákazníkům Microsoft 365 s více než 2 000 uživateli to zruší a pro ostatní zavede omezení použití.
„Od 15. dubna 2026 již nebude Copilot k dispozici v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a OneNote pro uživatele Copilot Chat,“ uvedl Microsoft ve zprávě zaslané těmto velkým zákazníkům v centru správních zpráv Microsoft 365. Tento přístup bude místo toho vyžadovat placenou licenci Microsoft 365 Copilot. Přístup k Copilot Chat však pro tyto zákazníky v Outlooku zůstane zachován.
Situace je odlišná u zákazníků s méně než 2 000 uživateli. V tomto případě Microsoft přístup k funkcím Copilotu v aplikacích Word, Excel a PowerPoint pro uživatele Copilot Chat spíše omezí, než aby jej zcela zrušil. To znamená, že uživatelé Copilot Chat budou mít k funkcím „standardní přístup“, přičemž v určitých částech dne bude kvalita a výkon omezeny v závislosti na kapacitě služby.
Uživatelé Copilot Chat mohou také vidět „oznámení v rámci produktu“ týkající se placené licence Microsoft 365 Copilot, uvedl Microsoft v samostatné zprávě pro administrátory v menších podnicích.
