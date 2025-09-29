Computertrends  »  Technologie  »  Microsoft opouští OpenAI, Claude proniká do M365

Microsoft opouští OpenAI, Claude proniká do M365

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Moderní kancelářský stůl s monitorem zobrazujícím loga Microsoft 365 Copilot a Anthropic Claude, znázorňující propojení AI technologií v rámci platformy Microsoft 365, s neutrálním pozadím kanceláře.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoft nemíní být lídrem v oblasti AI. Chce však využívat a nabízet to nejlepší, co nabízí ostatní.

Microsoft uzavřel dohodu se společností Anthropic, aby uživatelům Microsoft 365 Copilot poskytl možnost používat engine Claude AI. 

„Náš multimodelový přístup jde nad rámec pouhé volby,“ prohlásil ve středu generální ředitel Microsoftu Satya Nadella. „Jde o to, přinést do Copilotu nejlepší AI z celého odvětví, vyladěnou pro práci a přizpůsobenou každému podniku.“ 

Microsoft tak přidává Claude Opus 4.1 a jeho bot Sonnet 4 jako volitelné možnosti pro komerční uživatele Frontier Copilot. K vytvoření bota však budete potřebovat povolení správce.

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas
Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas
0:00/

Užší vazby Microsoftu s Claudem jsou však jen začátek, tvrdí zástupci firmy. A je to další známka toho, že Microsoft se jako dodavatel strojového učení dívá na příležitosti i mimo OpenAI a začíná razit otevřenější přístup k AI agentům. 

Cyber25

A to i přesto, že do OpenAI investoval miliardy dolarů. Claude je už od dřívějška součástí také Visual Studia a v rámci Azure lze sáhnout i po Grok AI od Elona Muska. 

Mustafa Suleyman, CEO pro Microsoft AI, který byl v minulosti u zrodu DeepMind od Googlu, přiznal, že Microsoft necítí potřebu být lídrem v oblasti AI. Namísto toho prý bude vytvářet aplikace založené na nejlepších technologiích od jiných společností.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
30. 9. 2025
9:00
Více
Bitcoin pro začátečníky
1. 10. 2025
9:00
Více
Terraform
1. 10. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak funguje obnovitelná nafta?

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ