Microsoft prodlužuje podporu Windows 10 o další rok

Microsoft nenápadně prodloužil program Extended Security Updates (ESU) pro Windows 10. Původně měly rozšířené bezpečnostní aktualizace skončit 12. října 2026, nově však budou dostupné až do 12. října 2027. Pro uživatele, kteří už jsou do programu ESU zapojeni, se nic nemění – další rok podpory získají automaticky.
Microsoft ukončil standardní podporu Windows 10 v říjnu 2025. Přesto tehdy systém používalo téměř stejně lidí jako Windows 11, a firma proto nabídla možnost získat ještě jeden rok bezpečnostních aktualizací. Dnes je zřejmé, že přechod na novější systém postupuje pomaleji, než Microsoft očekával.
Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že Windows 11 mají výrazně vyšší hardwarové požadavky. Mnoho starších, ale stále plně funkčních počítačů nesplňuje požadavky na podporované procesory nebo bezpečnostní modul TPM, takže uživatelé by kvůli upgradu museli pořídit nový hardware.
Situaci navíc komplikuje růst cen počítačových komponent způsobený vysokou poptávkou po pamětech a úložištích pro AI infrastrukturu. Někteří uživatelé také odkládají přechod kvůli tomu, že Microsoft do Windows 11 stále intenzivněji integruje funkce založené právě na umělé inteligenci.
Podle statistik společnosti StatCounter běží Windows 11 přibližně na 72 % počítačů s Windows, zatímco Windows 10 si stále drží zhruba 26% podíl. To představuje stovky milionů aktivních zařízení po celém světě.
Jak získat další rok aktualizací
Do programu ESU se mohou uživatelé přihlásit přímo prostřednictvím služby Windows Update. V zemích Evropské unie jsou rozšířené bezpečnostní aktualizace dostupné zdarma. Licence ESU pro domácí uživatele pokrývá až deset zařízení. Firemní zákazníci si musí aktualizace hradit za každý počítač zvlášť, přičemž podnikový program podpory je zatím plánován do roku 2028.
Prodloužení podpory připomíná situaci z éry Windows XP, kdy Microsoft kvůli pomalému přechodu uživatelů několikrát odložil definitivní konec aktualizací. Zdá se, že i Windows 10 budou na počítačích přítomné déle, než výrobce původně plánoval.
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