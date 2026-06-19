Microsoft řeší problémy s AI na dvou frontách: Copilot čelí žalobě a GitHub bojuje s růstem

Americký penzijní fond City of St. Clair Shores Police and Fire Retirement System podal hromadnou žalobu, ve které obviňuje vedení Microsoftu včetně generálního ředitele Satya Nadelly z toho, že investory dostatečně neinformovalo o skutečném stavu adopce produktů Copilot.
Podle žaloby měl Microsoft vytvářet příliš pozitivní obraz o tom, jak rychle firmy jeho AI nástroje přijímají. Fond tvrdí, že společnost nezveřejnila dostatečně jasně problémy s přechodem uživatelů na placené verze Copilotu ani skutečnost, že některé konkurenční AI produkty získávaly náskok.
Jedním z hlavních argumentů žaloby jsou v lednu zveřejněné finanční výsledky. Ty ukázaly pomalejší růst cloudové služby Azure a také skutečnost, že placený Copilot používalo pouze přibližně 15 milionů uživatelů z celkových zhruba 450 milionů uživatelů Microsoft 365. Po zveřejnění výsledků akcie Microsoftu podle žaloby výrazně klesly.
Fond proto tvrdí, že investoři mohli utrpět škodu, protože podle něj neměli všechny důležité informace o skutečné situaci kolem AI byznysu Microsoftu. Microsoft obvinění odmítá.
„Jsme si žaloby vědomi a věříme, že tato tvrzení nejsou opodstatněná. Microsoft si stojí za správností svých veřejných vyjádření a bude se důrazně bránit,“ uvedla společnost.
Problémy Microsoftu se ale netýkají jen Copilotu. Potíže má údajně i GitHub, který Microsoft koupil v roce 2018. Platforma pro vývojáře zaznamenala prudký nárůst využívání AI nástrojů pro programování, což začalo vytvářet tlak na její infrastrukturu. Podle dostupných informací GitHub zvažuje využití dodatečných kapacit od konkurenční cloudové služby Amazon Web Services (AWS), aby zvládl rostoucí požadavky na výkon a spolehlivost.
Situace je zajímavá hlavně proto, že GitHub patří Microsoftu, který zároveň provozuje vlastní cloudovou platformu Microsoft Azure.
GitHub vysvětluje problémy rychlým růstem využívání AI při vývoji softwaru. Podle firmy nový trend výrazně zvýšil zátěž jejích systémů.
„Naše komunita roste tempem, jaké jsme dosud nezažili, a prudký nárůst vývoje podporovaného AI prověřil limity naší infrastruktury,“ uvedl GitHub. Firma proto kombinuje několik přístupů – rozšiřuje kapacity Azure, ale zároveň se stále více zaměřuje na strategii, která jí umožní lépe rozdělit zátěž mezi různé poskytovatele.
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