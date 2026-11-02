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Microsoft Teams nasadí na odhalování phishingu umělou inteligenci

Lada Nová
Dnes

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Autor: Adobe Stock
Teams mají od listopadu využívat AI k odhalování phishingu a sociálního inženýrství. Nová ochrana bude vyhodnocovat kontext konverzací, takže může odhalit i podvodné zprávy bez škodlivých odkazů či příloh.
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Microsoft připravuje pro Teams novou bezpečnostní funkci, která pomocí umělé inteligence rozpozná phishing, pokusy o vydávání se za jiné osoby a další podvodné chování. Na rozdíl od tradičních nástrojů se nebude zaměřovat pouze na škodlivé odkazy či přílohy, ale taky na kontext a obsah konverzace.

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Systém má odhalovat například manipulativní zprávy, které se snaží příjemce přimět k nebezpečnému jednání, přestože neobsahují žádný podezřelý odkaz ani soubor. Zvláštní pozornost má věnovat rizikovějším situacím, například první konverzaci s externím kontaktem. Funkce je zatím ve vývoji a její globální nasazení Microsoft plánuje na listopad.

Microsoft zároveň zdůrazňuje, že analýza konverzací bude sloužit výhradně k bezpečnostní ochraně. Obsah zpráv se nebude uchovávat pro další trénování AI modelů ani využívat k jiným účelům, jako je personalizace produktivity, tvorba souhrnů, reklama nebo sledování uživatelů. Jaké konkrétní modely či platformy budou detekci pohánět, firma zatím neupřesnila.

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Autor článku

Lada Nová

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