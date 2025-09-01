Computertrends  »  Technologie  »  Microsoft ukazuje vlastní AI sílu: nové modely MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Microsoft ukazuje vlastní AI sílu: nové modely MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Radan Dolejš
Včera

Sdílet

Ilustrace humanoidního robota sledujícího notebook se zdrojovým kódem, kolem něj vlnové grafy a barevné bloky připomínající Microsoft.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoft představil své první interně vyvinuté AI modely – hlasový MAI-Voice-1 a jazykový MAI-1 Preview. Přinášejí extrémní rychlost, nízké nároky na hardware a otevírají cestu k větší technologické nezávislosti firmy.

Microsoft nedávno představil své první plně interně vyvinuté AI modely MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview, které přinášejí konkrétní technologické inovace v oblasti syntézy hlasu a zpracování přirozeného jazyka. Tyto modely významně rozšiřují možnosti využití AI v reálných aplikacích.

Model MAI-Voice-1 dokáže vygenerovat minutu přirozeně znějícího hlasového záznamu za méně než jednu sekundu běhu na jediném GPU, což je rychlost, která výrazně převyšuje standardy současných hlasových AI systémů. 

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

Kromě rychlosti je schopný pracovat s více mluvčími současně a reagovat na kontext tak, aby zvukový výstup byl expresivní a adekvátní dané situaci. Trénován byl na rozsáhlém vícejazyčném datasetu a jeho výpočetní nároky jsou natolik nízké, že může být nasazen nejen na serverech, ale i na běžných koncových zařízeních. 

Microsoft jej už implementuje například v aplikaci Copilot Daily, kde pomáhá uživatelům hlasově zpracovávat informace, nebo v nových funkcích určených pro podcasting.

Druhý model MAI-1 Preview je jazykový model vyšší generace, který byl vycvičen na síti přes 15 000 GPU Nvidia H100. Tento model využívá architekturu mixture-of-experts, která ho činí efektivnějším a schopnějším sledovat uživatelské pokyny a reagovat na ně relevantněji než tradiční velké jazykové modely. 

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

MAI-1 Preview je zaměřený zejména na běžné konverzační scénáře, nikoliv výhradně na složité podnikové aplikace. Microsoft tento model nasazuje selektivně v rámci svých produktů Copilot a sbírá zpětnou vazbu pro další vylepšení. Vývoj probíhal na vlastní infrastruktuře, která zahrnuje speciální GPU cluster GB200, což umožňuje lepší kontrolu nad výkonem a optimalizacemi.

Současně tím Microsoft postupně snižuje svou závislost na technologiích OpenAI. Navzdory pokračující spolupráci má firma za cíl snížit závislost na externích dodavatelích a získat větší kontrolu nad vývojem a provozem vlastních AI modelů. 

Napětí mezi Microsoftem a OpenAI v posledních měsících narostlo kvůli rozdílným názorům na vlastnictví technologií a obchodní podmínky, což vedlo k strategickému rozhodnutí Microsoftu posílit vlastní výzkum a vývoj AI. 

hacking_tip

Co je darknet, jak funguje tajné podhoubí webu? Přečtěte si také:

Co je darknet, jak funguje tajné podhoubí webu?

Díky vlastní infrastruktuře a novým modelům jako MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview má Microsoft nyní lepší pozici pro rychlé inovace a přizpůsobení AI technologií specifickým potřebám svých produktů.

Technicky jsou tyto modely zajímavé tím, že kombinují výkonnost, nízké hardwarové nároky a schopnost operovat v různorodých scénářích. MAI-Voice-1 zvládá komplexní hlasové interakce s vysokou věrohodností a expresivitou a MAI-1 Preview zase dokáže přesně interpretovat a vyřizovat uživatelské požadavky na textu založeném rozhraní. 

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ