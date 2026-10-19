Místo v telefonu řeší 72 procent Čechů, O2 proto spouští vlastní cloudové zálohovací řešení

V telefonu dnes Češi uchovávají velkou část svého života – dovolené, první kroky dětí, rodinné oslavy i běžné okamžiky, ke kterým se chtějí vracet. Kapacita zařízení ale není nekonečná a podle výzkumu NMS pro O2 už čtyři z deseti Čechů kvůli plné paměti nestihli zachytit něco důležitého. U rodičů se to stalo téměř každému druhému.
Plná paměť přitom není jediné riziko. Do cloudu pravidelně zálohuje jen čtvrtina lidí a každý pátý Čech žije v mylné jistotě, že se jeho fotografie ukládají automaticky, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. O nezálohované fotografie nebo videa už přišlo 42 procent Čechů, nejčastěji kvůli rozbití nebo výměně telefonu.
Cena za 59 nebo 99 korun měsíčně, levnější než Google Photos nebo OneDrive
O2 Můj Cloud automaticky zálohuje fotografie, videa, hudbu i důležité dokumenty – smlouvy, účtenky, záruční listy nebo naskenované doklady – do zabezpečeného úložiště v datacentrech na území Evropské unie. Soubory zůstávají dostupné i v případě ztráty, poškození nebo výměny telefonu a lze k nim přistupovat z telefonu, tabletu i počítače.
Služba je dostupná ve dvou variantách:
- 300 GB za 59 Kč měsíčně
- 2 TB za 99 korun měsíčně
První měsíc mají zákazníci k dispozici zdarma a bez závazků. Koncepčně jde o řešení které jako by z oka vypadlo podobné zavedeným službám jako Google Photos nebo Microsoft OneDrive – automatické zálohování z telefonu, přístup z více zařízení i chytré vyhledávání podle obsahu fungují na obdobném principu. O2 Můj Cloud je ale ve srovnání s konkurencí výrazně levnější.
Služba je v tuto chvíli dostupná pouze zákazníkům s mobilním hlasovým tarifem O2 – firemní zákazníci ani lidé kteří využívají jen třeba internetovou přípojku ji tedy zatím nemohou využít. Podle neoficiálních informací by se ale okruh oprávněných zákazníků mohl do budoucna rozšířit a maximální kapacita úložiště by mohla narůst až na 12 TB.
Aktivace probíhá přímo v aplikaci Moje O2. Po nastavení přístupového hesla se zákazník přihlásí v samostatné aplikaci O2 Můj Cloud pro iOS nebo Android pomocí telefonního čísla. Platba za službu je pak součástí pravidelné faktury od O2.
Chytré vyhledávání a sdílení bez ztráty kvality
Služba automaticky třídí fotografie a umožňuje vyhledávat podle obličejů, míst nebo objektů, což usnadňuje orientaci ve stovkách až tisících snímků. Soubory lze řadit do alb a sdílet s rodinou nebo přáteli prostřednictvím odkazu v původní kvalitě – do společného alba mohou přidávat fotografie i uživatelé s jiným operačním systémem, bez ohledu na kombinaci Android a iOS.
Právě při sdílení přitom Češi dlouhodobě narážejí na technická omezení: podle výzkumu NMS obdrželo 48 procent lidí fotografii nebo video ve výrazně horší kvalitě, než v jaké byly odeslány, a sedm z deseti lidí nemohlo soubor odeslat kvůli jeho velikosti.
„Když máme v telefonu tisíce fotografií, je důležité rychle najít to, co hledáme, a jednoduše to sdílet s rodinou nebo přáteli. Právě to naše služba zákazníkům umožňuje,“ popisuje Peter Novák, produktový manažer O2.
Doplňkově nabízí O2 Můj Cloud převod vyfoceného dokumentu do PDF na několik kliknutí, Trezor pro citlivé soubory a nástroje pro úpravu fotografií, tvorbu koláží a videí.
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