Mladí lidé začínají spoléhat na zprávy generované umělou inteligencí

Studie News and Young Australians in 2026 poprvé do dotazníkového poolu zařadila otázky týkající se generativní umělé inteligence a výsledky ukazují, že se tato technologie během tří let etablovala jako běžná součást zpravodajských návyků mladých Australanů.
Přes třetinu respondentů používá nástroje umělé inteligence typu ChatGPT, Copilot, Gemini nebo Meta AI k dotazování na zprávy často nebo občas. To je stejně intenzivní jako u zpravodajských webů a aplikací a intenzivnější než využívání sociálních sítí, televizi i rádio jako druhý nejčastější způsob, jakým mladí lidé aktivně vyhledávají zprávy.
Devět procent respondentů uvedlo, že předchozí den získali zprávy prostřednictvím umělé inteligence, ať už formou dotazu k AI nástroji, nebo čtením AI generovaného shrnutí zprávy zobrazeného například v horní části výsledků vyhledávání nebo u příspěvku na sociální síti. Autoři studie upozorňují, že rozšíření umělé inteligence do zpravodajského diskurzu s sebou přináší nové otázky ohledně schopnosti lidí posoudit spolehlivost zdrojů, ze kterých tyto nástroje čerpají, a kriticky vyhodnotit prezentované informace.
Pouze čtyřicet sedm procent respondentů se cítí sebejistě v rozlišování pravdivých a nepravdivých informací online, přičemž ani u této skupiny sebejistota neodpovídá reálným znalostem, více než polovina z nich totiž nedokázala správně určit postup pro ověření pravosti obrázku. Spoléhání na AI generované shrnutí zprávy tak podle autorů studie probíhá bez odpovídajícího vybavení kriticky posoudit, co tento nástroj vlastně předkládá.
Rodina zůstává hlavním zdrojem zpráv
Rodina si udržuje pozici nejvýznamnějšího zdroje zpráv pro mladé Australany, a to konzistentně napříč všemi vlnami průzkumu od roku 2017. Padesát šest procent respondentů uvedlo, že zprávy od rodiny získalo předchozí den, což téměř dvojnásobně převyšuje podíl těch, kdo zprávy získali ze sociálních sítí.
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Se vstupem do teenagerských let ovšem závislost na rodině a učitelích jako zprostředkovatelích zpráv klesá a zapojení se stává digitálnější a nezávislejší, přičemž právě umělá inteligence patří mezi kanály, jejichž využívání s věkem výrazně roste.
Zákaz sociálních sítí a jeho dopad na přístup ke zprávám
Zákon omezující přístup osob mladších šestnácti let k sociálním sítím zatím podle zjištění studie výrazně nezměnil chování většiny cílové skupiny, šedesát jedna procent uživatelů uvádí, že se jejich používání sociálních sítí významně nezměnilo. U čtvrtiny respondentů, kterých se zákaz dotkl významně, ovšem polovina uvádí, že nyní získává méně zpráv.
Nejvyšší míru omezení používání zaznamenal Facebook, čtyřicet osm procent, a Instagram, čtyřicet jedna procenta, mezi uživateli ve věku deset až patnáct let.
Podobný scénář se rýsuje i v Česku
Austrálie ukazuje, jak plošná regulace přístupu dětí k digitálním platformám ovlivňuje nejen jejich zábavu, ale i vztah ke zpravodajství a veřejnému životu, a naznačuje zároveň, že prázdné místo po omezených platformách rychle zaplňuje umělá inteligence. Česko se chystá k podobnému kroku. Od příštího školního roku má být plošný zákaz používání mobilních telefonů na základních školách, v mateřských školách a na nižších stupních víceletých gymnázií.
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Podle šetření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z května 2026 už stejně drtivá většina českých škol upravuje používání mobilů ve školním řádu, přičemž od prvního ledna 2026 platí metodika ministerstva, která školám umožňuje používání mobilů omezit nebo zcela zakázat. Nový zákon by tak spíše přesunul rozhodovací pravomoc ze školy na celostátní úroveň.
Australská data naznačují, že bez ohledu na formu regulace, ať jde o zákaz sociálních sítí pro nezletilé, nebo omezení mobilů ve školách, mladí lidé při omezení přístupu k platformám nenahrazují ztracený zdroj tradičním zpravodajstvím, ale stále častěji sáhnou po dotazu do AI nástroje.
Otázka, jak vybavit mladé publikum schopností kriticky posoudit informace generované umělou inteligencí, zůstává podle autorů australské studie nedořešená i v zemi, která regulaci sociálních sítí již zavedla, a je pravděpodobné, že se stejným problémem bude muset dříve nebo později vypořádat i český vzdělávací systém. Bohužel se zdá, že zatím toto téma v Česku nikoho moc nezajímá.
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