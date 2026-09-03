MocPomoc spouští roadshow první pomoci ve virtuální realitě

V Česku se ročně ocitne v ohrožení života přes třicet pět tisíc lidí, ať kvůli zástavě srdce, mrtvici nebo masivnímu krvácení. Bez kyslíku dochází k nevratnému poškození mozku už po třech až pěti minutách, tedy zpravidla dříve, než dorazí záchranka. Správně zasáhnout přitom umí jen několik lidí ze sta.
Klasické kurzy první pomoci v ČR ročně proškolí zhruba sto tisíc lidí, tímto tempem by vytrénování cílové skupiny trvalo desítky let. Společnost VR Resque teď chce trénování zrychlit zapojením virtuální reality, která to zvládne za 15 minut.
Jak vypadá samotný trénink
Účastník si nasadí headset a ocitne se ve scénáři, ve kterém nejprve najde člověka v bezvědomí a poté jej krok po kroku dovede až k zahájení resuscitace na figuríně. Celý průběh nesleduje živý instruktor, ale AI trenér, do kterého tvůrci přenesli metodiku Českého červeného kříže i klinické zkušenosti týmu Fakultní nemocnice Plzeň vedeného profesorem Janem Benešem, postupy odpovídají doporučením Evropské resuscitační rady.
Trénink je adaptivní, znamená to, že AI vyhodnocuje každý krok uživatele zvlášť. Zvládne-li situaci správně, posune jej scénářem dál rychlejším tempem, u chyby nebo zaváhání se naopak zastaví, vysvětlí, co se stalo, a nechá dotyčného pasáž zopakovat, dokud ji nezvládne. Virtuální pacient přitom v simulaci nikdy neumírá. Celý blok trvá dvanáct až sedmnáct minut, v průměru patnáct, a účastník se během něj k praktickému nácviku dostane na mnohem větší časový podíl, než jaký umožňuje klasický kurz s jedním lektorem a několika figurínami.
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Po zvládnutí základního scénáře nabízí aplikace navazující moduly, například obsluhu automatizovaného externího defibrilátoru nebo rozpoznání mrtvice a dalších náhlých zdravotních komplikací. Po úspěšném dokončení získá uživatel digitální certifikát, který jej po dvou letech automaticky vyzve k bezplatné obnově.
Program roadshow
Vzdělávací tour postupně navštíví Plzeň, Ostravu, Brno, Pardubice, Karlovy Vary, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec, Jihlavu, Zlín, Olomouc a Prahu se Středočeským krajem. Do akce se zapojilo přes dvě stě padesát škol. Na každé zastávce jsou tři stanoviště, Policie ČR, Český červený kříž a VR Rescue, dopoledne pro školy, od patnácti do sedmnácti hodin pro veřejnost, vstup zdarma.
„Dnes máme skoro sto tisíc vytrénovaných lidí. To je ale teprve začátek, naším cílem je vytrénovat jeden milion,“ uvedl Marek Bárdy, zakladatel VR Rescue a iniciativy #MocPomoc. Přespříští rok chce vyrazit s projektem i do zahraničí.
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