Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

„Skupinou, která využívá nástroje umělé inteligence nejvíce, jsou mladí ve věku 16 až 24 let: v této kategorii AI využívá 78% osob,“ říká Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Nejrychlejší růst je patrný u seniorů – v roce 2025 používalo internet v mobilu 58% lidí ve věku 65 až 74 let, což je více než dvojnásobek oproti období před pěti lety. U lidí nad 75 let došlo k nárůstu z 5% na 26%, jak doplňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Rozdíly v užívání umělé inteligence jsou patrné také mezi muži a ženami. V roce 2025 ji využívalo o něco více mužů (34%) než žen (30%). Významný je také vliv dosaženého vzdělání – mezi osobami s vysokoškolským vzděláním používalo AI 60%, zatímco u lidí se základním vzděláním pouze 16%. Pro pracovní účely využívala nástroje AI přibližně pětina ekonomicky činných osob.
„Dynamicky se rozvíjejícím fenoménem je v současnosti právě umělá inteligence, která postupně proniká do života různých skupin obyvatel,“ komentuje Weichetová.
Digitální kompetence však nejsou rovnoměrně rozložené – alespoň základní dovednosti mělo v roce 2025 64% obyvatel nad 16 let, přičemž podíl je stejný u mužů i žen. Digitální dovednosti klesají s přibývajícím věkem: ve skupině 16–24 let mělo základní kompetence 92% osob, mezi lidmi nad 75 let jen 11%.
Rozdíly jsou patrné i podle vzdělání: u ekonomicky aktivních osob se základním vzděláním mělo alespoň základní digitální dovednosti 46%, u vysokoškolsky vzdělaných to bylo 95%.
AI v Česku tak zasahuje široké spektrum populace, přičemž nejčastěji slouží k generování textů, obrázků, kódu nebo vyhledávání informací. Rozvoj technologií vede k větší digitalizaci každodenního života – od online správy financí (využívá 78% populace) po stále oblíbenější online nakupování (alespoň jednou za 2. čtvrtletí 2025 nakoupilo online 68% osob). V těchto digitálních aktivitách Česko stále předbíhá průměr EU.
