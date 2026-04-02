Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Pavel Louda
2. 4. 2026

Velké jazykové modely (LLM) zažívají extrémně rychlý progres, co se týče nákladů na jejich provoz. Náklady vztažené na token totiž prudce klesají – oproti modelům vyvinutým v roce 2022 budou varianty roku 2030 až stokrát efektivnější.

Analytici Gartneru tvrdí, že nejpozději v roce 2030 bude vykonávání inferenčních operací na velkém jazykovém modelu (LLM) s bilionem parametrů stát poskytovatele generativní umělé inteligence (GenAI) desetinu toho, co v loňském roce.

„Toto snížení nákladů bude poháněné hned několika faktory. Jde o zlepšení efektivity polovodičů a infrastruktury, inovace v návrhu modelů, vyšší využití čipů, častější nasazení čipů specializovaných pro různé typy inference a také použití edge zařízení pro konkrétní případy použití,“ vysvětluje Will Sommer, analytik Gartneru.

Klesající náklady na AI tokeny u poskytovatelů GenAI se však plně nepřenesou na podnikové zákazníky, varuje.

Podle něj totiž bude pokročilá umělá inteligence vyžadovat výrazně více tokenů než současné běžné aplikace, takže se snížení jednotkové ceny nemusí příliš projevit v konečné faktuře.

Například agentní modely vyžadují na jeden úkol 5 až 30krát více tokenů než standardní chatbot s GenAI, na druhou stranu ale AI agenty dokážou pomocí GenAI vykonat mnohem více úkolů než člověk, tvrdí Sommer.

Nižší jednotkové náklady na tokeny kromě toho, že umožní využívat pokročilejší funkce GenAI, však zároveň povedou k neúměrně vyšší poptávce po tokenech. 

A vzhledem k tomu, že spotřeba tokenů roste rychleji, než klesají náklady na tokeny, Gartner nakonec očekává nárůst celkových nákladů na inferenci.

To povede k tomu, že firmy budou úkoly s různou přidanou hodnotou zpracovávat na různých modelech tak, aby se dosáhlo nejvyšší efektivity. 

Rutinní úkoly budou například využívat velmi levné malé či specifické jazykové modely, zatímco velké modely LLM se využijí pouze pro složité úlohy.

Mohlo by vás zajímat

Školení pro IT
Web server Apache
Principy a správa DNS
Proxmox
Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
