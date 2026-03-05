Našli jsme první letošní vítěze soutěže IT produkt roku 2026

Po devatenácté jsme vyhlásili vítěze prvního kola celoroční soutěže IT produkt roku. I letos platila shodná kritéria výběru jako loni. Uspět totiž mohly jen produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.
Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro výběr u levnějšího zařízení.
Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu ledna 2026.
V průběhu následného hodnocení přihlášených produktů jsme vycházeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků mimo naši redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testerů.
Protože jsme během covidového období došli k závěru, že s masivním rozvojem technologií a extrémně zkráceným produktovým cyklem v kontextu posledních let spolu často soutěží produkty či služby nesnadno srovnatelné, zrušili jsme závěrečné vyhlášení nejlepších produktů z každé kategorie. Na označení IT produkt roku tak mají právo všechny úspěšné produkty z každého soutěžního kola.
Na druhou stranu jsme ovšem výrazně zpřísnili výběrová kritéria, která musí produkt či služba splnit, aby mohla do finálového kola postoupit. To se odráží ve sníženém počtu produktů, které uspěly.
Gratulujeme!
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.
Přehled úspěšných produktů prvního kola soutěže IT produkt roku 2026
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Produkt: Řešení kyberbezpečnosti pro podniky
GravityZone Business Security Enterprise
Přihlášený společností: IS4 security
Popis produktu: Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise je komplexní bezpečnostní platforma pro ochranu firemní infrastruktury. Spojuje sofistikovanou ochranu koncových bodů s pokročilými funkcemi EDR a XDR, které zajišťují prevenci, detekci i automatickou reakci na všechny typy aktuálních kybernetických hrozeb v celém jejich životním cyklu.
Chrání pracovní stanice, servery i cloudová a kontejnerová prostředí. Nabízí detailní vizualizaci incidentů, efektivní správu výstrah, forenzní analýzu, pokročilé vyhledávání a okamžité řešení bezpečnostních událostí jedním kliknutím. Firmám také pomáhá minimalizovat rizika, zjednodušit správu a zajistit kontinuitu provozu.
K dispozici je celá řada přídavných modulů a add-onů jako třeba Patch Management, PHASR, Compliance Manager, EASM, CSPM+, Data Lake či Security for Email.
Ke stažení: Ocenění Bitdefender 1/26
Přehled úspěšných produktů prvního kola soutěže IT produkt roku 2026
Kategorie: Hardware
Produkt: Centralizované zálohovací zařízení
Synology DP7200
Přihlášený společností: Synology
Popis produktu: DP7200 představuje centralizované zálohovací a ochranné zařízení dat (ActiveProtect Appliance) podnikové třídy navržené pro nasazení v rozsáhlých firemních prostředích. Umísťuje se do racku a kombinuje výkonný hardware (mimo jiné AMD EPYC procesor, 32 GB RAM, deset 12TB HDD či dva 2TB SSD) s dedikovaným operačním systémem ActiveProtect Manager, který umožňuje vysokou dostupnost, deduplikaci, zabezpečené uložení a obnovu dat.
Zařízení podporuje šifrované a deduplikované zálohování, dlouhodobé uchovávání dat jak on-premises, tak v cloudu, ochranu proti ransom waru či automatické testování obnovy.
Důležitým rysem je i to, že jde o tzv. air-gapped úložiště, kdy systém po uložení zálohy data uzamkne do neměnného úložiště bez přímého síťového přístupu, takže administrátoři ani malware nemají technicky možnost je změnit nebo smazat.
Ke stažení: Ocenění Synology 1/25