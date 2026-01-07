Computertrends  »  Kariéra  »  Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Ilustrace zobrazující moderní kancelářské prostředí s IT profesionály pracujícími u počítačů. V popředí je vidět rostoucí graf symbolizující nárůst mezd v IT sektoru. Obrázek v profesionálních modro-zelených tónech zachycuje dynamické pracovní prostředí technologických společností s prvky jako jsou monitory s kódem, datové vizualizace a digitální propojení v pozadí
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Data pracovního portálu JenPráce.cz za loňský rok potvrdila výraznou dominanci IT profesí v růstu nástupních mezd. Mezi deseti profesemi, u nichž firmy v roce 2025 nejvíce navýšily nástupní mzdy, se IT obory objevily hned v pěti případech. Nástupní mzdy zde vzrostly meziročně o 5 900 až 15 500 korun, v procentním vyjádření pak dosáhl nárůst až 33 %. Vyplývá to z analýzy pracovního portálu JenPráce.cz, který v roce 2025 nabídl přes 300 tisíc pracovních pozic.

Data pracovního portálu JenPráce.cz za rok 2025 potvrdila vysokou poptávku firem po specialistech v oblasti informačních technologií i zvyšující se konkurenční boj zaměstnavatelů po kvalifikovaných odbornících.

Nástupní mzdy IT profesí rostly loni nejvíce jak v relativním, tak v absolutním vyjádření. Největší skok zaznamenala profese specialistů operačních systémů, kde se průměrná nástupní odměna zvýšila meziročně z 42 371 na 56 400 korun, což představuje nárůst o 33 %.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Výrazný růst byl patrný i u dalších IT pozic: u profese analytika IT vzrostla průměrná nástupní odměna o 14 982 korun, u správců IT z 45 506 na 56 132 korun, u konzultantů IT o 15 506 korun a u pozice support IT z 42 306 Kč na 48 185 Kč, tedy o 13,9 %.

Téměř každá firma dnes řeší digitalizaci procesů, přechod na online služby, cloudová řešení, kyberbezpečnost nebo datové analýzy. To zvyšuje poptávku po konzultantech IT, analyticích, správcích systémů i supportu. Roste tlak na rychlé obsazení těchto rolí, což žene nástupní mzdy nahoru,“ uvedla Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. „Loni bylo u IT profesí naprosto běžné, že kandidáti měli současně více nabídek. Firmy proto už na startu nabízely výrazně vyšší částky než před rokem či dvěma,“ dodala Anna Kevorkyan.

Výrazný růst nástupních mezd se ale netýkal pouze IT oborů. Na rostoucí odměny pracovníků správy pohledávek upozorňoval portál JenPráce.cz už v srpnu 2025 a data za celý loňský rok jen potvrdila trend v tomto oboru. Nástupní odměna se zde zvýšila z 30 003 Kč na 38 315 Kč, tedy o 8 312 Kč.

Obor správy pohledávek a vymáhání dluhů roste. Jak osobní, tak firemní úvěry jsou na vzestupu, což v kombinaci se změnami v legislativě logicky vede k většímu počtu pohledávek, které je potřeba spravovat,“ uvedla Anna Kevorkyan.

Kde si vyděláte nejvíc? Přečtěte si také:

Kde si vyděláte nejvíc?

Nástupní mzdy rostly loni o 25,6 % také HR manažerům, což je logickým důsledkem celkového vývoje na trhu práce.

Trh práce byl loni napjatý, firmy těžko sháněly lidi do klíčových rolí. Úspěch náboru, udržení zaměstnanců i budování značky zaměstnavatele tak stálo hlavně na HR. Firmy si uvědomily, že bez silného HR nedokážou obsadit ani IT, ani manažerské pozice, proto byly ochotné za kvalitního HR manažera výrazně víc zaplatit,“ dodala Anna Kevorkyan.

Benefitem číslo 1 byl v roce 2025 příspěvek na stravování 

Zatímco v roce 2024 byly nejčastěji nabízeným zaměstnaneckým benefitem finanční bonusy a prémie, loni se po roční pauze vrátil do čela tohoto žebříčku příspěvek na stravování.

Školení Zabbix

Jeho vítězství bylo ale spíše symbolické – firmy ho nabízely v 9,39 % případů, zatímco finanční bonusy a prémie v 9,38 %. Rok 2025 lze tedy shrnout tak, že nejnabízenějšími benefity byly současně příspěvek na stravování a finanční bonusy a prémie. V celkem 9,25 % případů pak firmy nabídly také dovolenou navíc.

Příspěvek na stravování a týden dovolené navíc se v mnoha oborech stal standardem. Firmy, které by tyto benefity nenabízely, by v inzerátech vypadaly výrazně hůř než konkurence,“ popsala Anna Kevorkyan.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ