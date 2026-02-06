Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek, ale strukturální transformací trhu

Experti z DC Byte ve své zprávě zdůrazňují, že převis poptávky nad nabídkou (DRAM, DDR, GDDR i HBM) není způsoben poruchou v dodavatelském řetězci, ale strategickým rozhodnutím klíčových výrobců.
Společnosti Samsung, SK hynix a Micron masivně přesouvají své výrobní kapacity (wafer starts) na produkci pamětí s vysokou propustností (HBM) pro serverová řešení, což přímo kanibalizuje produkci standardních pamětí pro koncová zařízení.
Dle dat citovaných v analýze se tento posun promítne do skokového zdražení pamětí v prvním čtvrtletí roku 2026 o 50 až 55 procent.
Dopad na koncová zařízení: Návrat k nižším specifikacím
Přímým důsledkem prioritizace AI segmentu je jev, který lze označit jako „hardwarová smrskflace“. Výrobci jsou nuceni buď zvyšovat ceny, nebo snižovat specifikace, aby udrželi marže.
Ilustrativním příkladem v kontextu tržních změn je Raspberry Pi 5, kde verze se 16 GB RAM podražila ze 120 na 145 USD (nárůst o 20,8 %), zatímco na trh byla uvedena nová varianta s pouhým 1 GB RAM.
Tento trend se projevuje napříč celým spektrem:
- Grafické karty: Nvidia i AMD avizují navyšování cen u nadcházejících modelových řad v důsledku drahých GDDR pamětí.
- Mobilní segment: U levnějších smartphonů hrozí návrat ke 4 GB RAM, což je kapacita na hranici použitelnosti pro moderní operační systémy.
- Notebooky: Standardem v nižší a střední třídě zůstávají 8GB konfigurace a 256GB SSD, namísto očekávaného posunu na vyšší kapacity.
Analýza DC Byte poukazuje na to, že výrobci jako Micron jsou schopni pokrývat pouze 50 až 66 procent tržní poptávky v consumer segmentu, jelikož výrobní linky jsou plně vytíženy zakázkami pro AI akcelerátory.
Výhled do roku 2028: Nová cenová realita
Podle závěrů DC Byte nelze normalizaci cen očekávat dříve než v roce 2028. Současný stav není výkyvem, ale novou realitou. Pro IT manažery a nákupčí to znamená nutnost revidovat rozpočty – celkový nárůst cen elektroniky v roce 2026 se odhaduje na 10 až 20 procent.
Trh se bude polarizovat. Na jedné straně budou stát drahá prémiová zařízení s dostatečnou pamětí pro lokální běh AI modelů, na straně druhé kompromisní konfigurace silně závislé na cloudových službách.
V tomto kontextu paradoxně roste relevance trhu s repasovanou technikou, která využívá starší, cenově stabilnější zásoby komponent. Nedostatek RAM tak přestává být vnímán jako technická překážka, ale stává se ekonomickým parametrem definujícím architekturu IT systémů pro druhou polovinu dekády.
