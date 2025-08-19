Nejlepší AI chatboty roku 2025: Trh ovládly ChatGPT, Grok a Gemini, ale žebříček skrývá i překvapení

Studie Onelittleweb se do veletrhu chatbotů pustila opravdu důkladně. Analyzovala přes 10 500 různých AI nástrojů, k tomu miliardy skutečných uživatelských interakcí za posledních 12 měsíců. V žebříčku hraje roli nejen návštěvnost, ale i meziroční růst, počet pozitivních hodnocení, délka konverzace, místo na trhu i to, jak často se o chatbotu píše v médiích.
Hlavní vítězství je jasně v rukou ChatGPT. Prakticky každý, kdo letos sahal po AI, vyzkoušel právě jeho. Sám si drží skoro polovinu celého trhu a v posledním roce zažil další raketovou expanzi – 46,6 miliardy návštěv je číslo, které jen tak něco nepřekoná.
Pomáhá mu nejen první místo v pelotonu, ale i zapojení do produktů Microsoftu nebo stabilní mediální pověst. ChatGPT navíc nevadne, právě jeho růst tvoří většinu celkové expanze celého AI trhu.
Na špici je ale letos i nečekaná senzace – Grok od xAI, který to na Twitteru/„X“ rozjel v opravdu stylovém tempu. Růst přes 1,3 milionu procent dokazuje, že když vám v zádech stojí Musk a velká platforma, může se i nováček bleskově vyšvihnout mezi špičku. Z nuly na 687 milionů návštěv ročně, k tomu jedna z nejdelších průměrných relací na trhu.
Google Gemini je ten, co se šplhá stabilně a dál. Integrace do vyhledávače, Androidu a dalších služeb dělá z Gemini číslo tři a podle křivky růstu se má šanci rozkročit mezi opravdové lídry.
Claude, DeepSeek, Perplexity nebo Copilot jsou hráči, kteří každý řeší jiné potřeby – od výzkumu, přes byznys po denní komunikaci. Zaujmou třeba délkou konverzace či nadprůměrnými hodnoceními v aplikacích, Copilot ukazuje, že v byznysu stačí být šikovně zabudovaný do pracovních nástrojů.
Žebříček taky odhaluje, že být hvězdou na chvíli nestačí. DeepSeek zažil prudký růst díky mediálnímu zájmu, ale ten stejně rychle opadl. Poe nebo Meta AI zase ukazují, že ani velké jméno nemusí stačit k trvalému úspěchu.
Klíčová zjištění
- 1. Nástroje AI generovaly téměř 100 miliard návštěv – a chatboty dominovaly
Od srpna 2024 do července 2025 zaznamenal trh s nástroji AI (zahrnující více než 10 500 nástrojů) odhadem téměř 100 miliard návštěv webových stránek. Je pozoruhodné, že pouze 10 nejlepších chatbotů AI zaznamenalo 58,8 % tohoto provozu, což je známkou rostoucího zájmu uživatelů.
- 2. Deset nejlepších chatbotů přilákalo 55,88 miliardy návštěv
Tyto přední chatboty – identifikované v této studii – společně přilákaly za 12 měsíců 55,88 miliardy návštěv, čímž upevnily svou pozici gravitačních center vesmíru AI.
- 3. Meziroční nárůst provozu se zdvojnásobil (růst o 123,35 %)
Deset nejlepších chatbotů zaznamenalo explozivní růst: meziroční nárůst webového provozu o 123,35 %, což představuje více než 30,9 miliardy nových návštěv ve srovnání s předchozím rokem.
- 4. ChatGPT nadále dominuje galaxii
ChatGPT dominoval studii a obsadil první místo. Počet jeho návštěv meziročně vzrostl o 106 % z 22,6 miliardy na 46,6 miliardy. Tržní podíl tohoto nástroje je ohromující: v červenci 2025 představoval ChatGPT 48,36 % veškerého AI webového provozu mezi více než 10 500 nástroji. Pro představu, dalších devět chatbotů dohromady tvoří pouze 10,45 %.
- 5. Růst ChatGPT stále zrychluje
Průměrný počet návštěv za měsíc dosáhl v posledním čtvrtletí (květen–červenec 2025) 5 miliard, což je nárůst z 3,88 miliardy za celý rok a odráží jeho trvalý růst v globálním měřítku.
- 6. Grok je nejrychleji rostoucí hvězda
Grok se umístil na 2. místě v žebříčku založeném na váženém skóre (na základě 8 klíčových ukazatelů). Ačkoli je nejnovějším účastníkem v první desítce, svou pozici si vydobyl díky vysokému meziročnímu a meziročnímu nárůstu provozu, silným mediálním citacím, dlouhé průměrné době používání a významnému objemu recenzí v obchodech s aplikacemi.
- 7. Raketový vzestup a pád DeepSeek
Po dosažení vrcholu 520 milionů návštěv v únoru 2025 webový provoz DeepSeek postupně klesal až na 314,6 milionů návštěv měsíčně v červenci, což představuje pokles o 39,5 % za pět měsíců a signalizuje oslabení dynamiky.
- 8. Gemini se stává silným konkurentem
Gemini zaznamenal za posledních 12 měsíců přes 1,7 miliardynávštěv, což představuje meziroční nárůst o 156 %. Průměrný měsíční počet návštěv za toto období činil 138,6 milionu, přičemž v posledním čtvrtletí (květen–červenec 2025) dosáhl průměru 246,2 milionu. Díky pokračujícímu růstu a vylepšování platformy se Gemini stává nejbližším konkurentem ChatGPT, i když jeho návštěvnost je v červenci 2025 stále 28krát nižší.
- 9. Perplexity a Claude vykazují konzistentní růstové křivky
Perplexity i Claude vykázaly v průběhu celého roku stabilní vzestupnou trajektorii – s velmi podobnými vzorci návštěvnosti, což naznačuje rostoucí loajalitu uživatelů a vyspělost produktu.
- 10. Viditelnost v médiích zůstává klíčovým faktorem návštěvnosti
Nejlepší chatboty s umělou inteligencí byly zmíněny v více než 7,7 milionu mediálních článků od srpna 2024 do července 2025, v průměru 644,2 tisíce citací měsíčně. To přispělo k jejich širokému přijetí. DeepSeek však od února 2025 zaznamenal prudký pokles mediální pozornosti. Nárůst mediálního pokrytí často koreloval s nárůstem návštěvnosti, což posílilo roli médií při formování přijetí veřejností.
- 11. Claude vede v délce používání, Gemini a Copilot zaostávají
Mezi 10 nejoblíbenějšími chatboty s umělou inteligencí vede Claude s nejvyšší průměrnou délkou používání 16:44 minut na návštěvu, což signalizuje hlubší zapojení uživatelů. Naproti tomu Gemini se umístil na druhém místě a Microsoft Copilot zaznamenal nejnižší délku používání v průzkumu.
