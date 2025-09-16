Největšími investory do komerčního spywaru jsou Spojené státy

Spojené státy se tiše staly největším světovým investorem do komerčního spywaru – technologie, která se používá ke špehování novinářů, aktivistů za lidská práva a politiků po celém světě.
Nová zpráva Atlantické rady uvádí, že jen v roce 2024 identifikovala dvacet nových takových investorů se sídlem v USA, čímž se celkový počet amerických podporovatelů této kontroverzní technologie zvýšil na 31. Tento nárůst předčil ostatní země, včetně Izraele, Itálie a Spojeného království.
Rozsah investic je pozoruhodný. Zapojili se do nich významní američtí finanční hráči, včetně hedgeových fondů D.E. Shaw & Co. a Millennium Management, obchodní společnosti Jane Street nebo Ameriprise Financial. Podle Atlantické rady všechny tyto firmy poskytly finanční prostředky izraelské vývojářské firmě Cognyte, spojované s porušováním lidských práv v Ázerbájdžánu a Indonésii.
Nejvýznamnější je však akvizice izraelského prodejce spywaru Paragon Solutions floridskou soukromou investiční společností AE Industrial Partners za 900 milionů dolarů. Tato transakce má zvláštní význam, protože společnost nedávno obnovila svou smlouvu s americkým Imigračním a celním úřadem, což občanskoprávní skupiny označily za „velmi znepokojivý krok, který zhoršuje obavy o občanské svobody související s rychlým a dramatickým rozšířením rozpočtu a pravomocí úřadu“.
V Evropě společnost Paragon pro změnu čelila vyšetřování poté, co WhatsApp oznámil, že její technologie byla použita proti italským novinářům.
Globální trh se spywarem se evidentně dál rozšiřuje. Celkově analýza Atlantické rady identifikovala 561 subjektů v 46 zemích zapojených do tohoto odvětví v letech 1992 až 2024. Souhrnný počet investorů se pak 94 v roce 2023 loni zvýšil na 128. Jmenovanou transakci AE Industrial Partners navíc podpořilo několik amerických penzijních fondů, včetně penzijních systémů pro učitele, hasiče a policisty.
„To poukazuje na potřebu lepšího porozumění ze strany americké vlády i veřejnosti – průměrný Američan nemusí chápat, jak jeho peníze financují šíření a zneužívání spywaru,“ říká Jen Robertsová, která na zprávě pracovala.
Zpráva také odhaluje znepokojivý rozpor v politice USA. Zatímco administrativa prezidenta Joe Bidena zavedla omezení a sankce s cílem omezit zneužívání spywaru, americké investice v tomto odvětví dál rostou.
„Američtí politici se systematicky zaměřili na šíření a zneužívání spywaru prostřednictvím robustních politických opatření, ale mezi nimi a americkými investory existuje kritická propast – americké dolary nadále financují právě ty subjekty, proti kterým se američtí politici snaží bojovat,“ vysvětluje Robertsová.
Tento rozpor je patrný například v kauze společnosti Saito Tech (dříve Candiru), která v roce 2024 získala nové americké investice, přestože je od roku 2021 na seznamu subjektů s omezeným přístupem Ministerstva obchodu.
Podle jedné z autorek reportu Sarah Grahamové složitost odvětví umocňuje rozsáhlá síť prodejců a zprostředkovatelů, kteří „působí jako prostředníci a zakrývají vazby mezi prodejci, dodavateli a kupujícími“. „To vytváří rozšířený a neprůhledný dodavatelský řetězec spywaru, který ztěžuje rozklíčování podnikových struktur, jurisdikční arbitráže a v konečném důsledku i opatření v oblasti odpovědnosti.“
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.