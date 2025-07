Německo chce zakázat DeepSeek, údajně porušuje GDPR. Česko už zakazuje

Čínský chatbot DeepSeek možná v Německu brzy zmizí z nabídky App Storu i Google Play. Německé úřady pro ochranu osobních údajů se domnívají, že aplikace porušuje evropské zákony.





„Předávání uživatelských údajů DeepSeek do Číny je nezákonné,“ uvedla Meike Kampová, berlínská komisařka pro ochranu údajů, v oficiální dokumentaci, v níž společnosti Apple a Google vyzývá, aby aplikaci v Německu zablokovaly.

Budoucnost šifrování: Jak se firmy připravují na postkvantovou éru s kyberexpertem Petrem Kunstátem 0:00 /

Jádrem problému je čl. 46 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), který vyžaduje „vhodná ochranná opatření“ při zasílání osobních údajů občanů EU do třetích zemí. Podle německých úředníků společnost Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd, která za aplikací stojí, tyto právní normy nesplňuje.

Kampová vysvětluje, že společnost DeepSeek neprokázala, že údaje uživatelů jsou po přenosu do Číny v bezpečí. Nejenže k nim tak dle ní mohou přistupovat čínské autority, uživatelé navíc v Číně svá práva na ochranu osobních údajů můžou jen obtížně vymáhat.

Společnost DeepSeek sice 4. července aktualizovala své podmínky ochrany osobních údajů a uvedla, že už neprovádí profilování uživatelů, ale další otázky – například nejasné zásady uchovávání údajů – zůstávají nevyřešené.

Podle oznámení daly německé regulační orgány společnosti čas do začátku května, aby dobrovolně odstranila své aplikace z německých online obchodů, přestala předávat údaje uživatelů do Číny nebo splnila právní normy EU pro předávání těchto údajů. Společnost DeepSeek však na tuto žádost údajně nereagovala.

Státní správa v České republice nesmí používat jakékoliv produkty a technologie od čínské společnosti DeepSeek. Příkaz vydala vláda, která podle České televize dala na doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

V důsledku toho Kampová uvedla, že Německo nyní využívá svých práv podle článku 16 zákona EU o digitálních službách, který umožňuje orgánům nahlásit provozovatelům online platforem to, co považují za „nezákonný obsah“.

„Informovala jsem proto společnosti Google a Apple, jakožto provozovatele největších platforem nabízejících aplikace, o porušeních a očekávám včasné zvážení zablokování,“ dodala.

A Německo nejedná samo. Podobně reagovala už v lednu Itálie, která DeepSeek zablokovala pouhý týden po jeho spuštění. V současnosti DeepSeek kvůli nakládání s osobními údaji vyšetřují taky ve Francii, Nizozemsku, Lucembursku nebo Portugalsku.

S téměř sto miliony aktivních uživatelů je přitom celosvětový dosah společnosti DeepSeek značný. Rostoucí kontrola by však dostupnost jejího chatbota mohla omezit, přinejmenším v Evropě.