Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

„Geopolitické změny a ekonomická nestabilita nutí vlády rychle upravovat priority pro příští rok,“ vysvětluje Arthur Mickoleit, analytik Gartneru.
Máte strach z kompromitace vašich osobních dat ve vládních databázích?
Politici chtějí hmatatelné výsledky digitalizace, ale také úspory nákladů či zvýšení a uživatelské zkušenosti, protože si uvědomují transformační potenciál IT pro modernizaci veřejných služeb.
Mezi čtyři nejvýznamnější technologie, do kterých plánují neamerické státní organizace v příštím roce zvýšit investice, patří kyberbezpečnost (85 %), umělá inteligence (80 %), generativní AI (80 %) a cloudové platformy (76 %).
Tři čtvrtiny neamerických vládních institucí už zavedlo nebo v příštích 12 měsících plánuje zavést aplikace využívající AI, přičemž u generativní AI je tento podíl ještě vyšší, a to 78 %.
Roste také zájem o AI agenty, přičemž polovina organizací uvedlo, že je už zavádí nebo je plánuje zavést v příštích 12 měsících.
Plány a stav nasazení AI ve vládních institucích mimo USA
Zdroj: Gartner, listopad 2025
Agentní AI se stává hnacím motorem transformace vládních institucí, ty ale musejí zůstat ostražité vůči mediálnímu humbuku, protože může odvádět pozornost od dalších vyspělých technologií, jako je strojové učení nebo automatizace procesů,tvrdí Mickoleit.
Tato další vlna inovací podle něj bude pro naplnění priorit veřejného sektoru zásadní, zejména vzhledem k vysokým očekáváním po letech investic do digitální správy.
Průzkum odhaluje vysoká očekávání jak od AI, tak od dalších klíčových technologií ohledně produktivnější pracovní síly.
Více než polovina institucí se v příštím roce zaměří na zvýšení produktivity svých zaměstnanců, následuje zavádění nových digitálních produktů a služeb (38 %) a zlepšení celkové zkušenosti občanů (37 %).
Přehodnocení vztahů s dodavateli
Podle průzkumu více než polovina neamerických organizací státní správy očekává změny ve způsobu spolupráce s technologickými dodavateli v důsledku rostoucího geopolitického napětí a obav o digitální suverenitu.
Umístění dodavatele je nyní vedle nákladů a rozsahu rozhodujícím faktorem při rozhodování o nákupu, přičemž dvě z pěti neamerických institucí plánují užší spolupráci s technologickými dodavateli se sídlem právě v jejich regionu.
„Vlády se stále více snaží snížit závislost na globálních dodavatelích technologií, aby posílili odolnost vůči geopolitických rizikům,“ dodává Mickoleit.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.