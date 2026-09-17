Nominujte do naší pravidelné publikace TOP IT osobnost

Kdo podle vás nejvíc posunul české IT dopředu? Redakce magazínu Computertrends připravuje tradiční výroční publikaci TOP IT osobnosti, která koncem roku představí lidi, jež stojí za úspěchy, inovacemi i dlouhodobým rozvojem oboru – a bez vás, čtenářů, se neobejde.
Hledáme jména napříč celým spektrem IT světa. Může jít o zhámou osobnost, která letos zaznamenala mimořádný úspěch, ať už dotáhla do konce velký projekt, vybudovala úspěšný startup, prosadila se na mezinárodní scéně nebo výrazně ovlivnila směřování firmy či celého odvětví. Stejně tak ale hledáme i méně známé jméno: šikovného architekta, vývojáře, bezpečnostního experta nebo manažera, který sice nestojí v záři reflektorů, ale jeho práce má reálný dopad.
Prostor patří i těm, kdo v IT budují dlouhodobou kariéru, lidem, kteří odvětví formují už řadu let, vychovávají další generaci odborníků a jejich přínos je třeba připomenout a ocenit.
Jak nominovat
Stačí vyplnit krátký formulář níže – napište jméno osobnosti, jejíž firmu nebo pozici a pár vět, proč by si podle vás zasloužila místo mezi TOP IT osobnostmi roku 2026. Nominovat můžete kohokoli, koho si vážíte za jeho práci, přístup nebo výsledky – klidně i sami sebe nebo svého kolegu, jen nezapomeňte na odůvodnění.
Vaše tipy jsou pro nás klíčové – pomáhají nám objevit příběhy, které by jinak zůstaly skryté za výsledky velkých firem. Neváhejte proto a dejte nám vědět, kdo si podle vás zaslouží uznání za rok 2026.
Za každý tip předem děkujeme.
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