Nositelná elektronika je na rozcestí, celkové prodeje padají

Širší kategorie základních náramků podle zjištění firmy Omdia globálně zaznamenala pokles kusových prodejů o desetinu, protože hlavní výrobci upravili frekvenci uvádění nových produktů na trh a životní cykly produktů. Také prodej základních typů chytrých hodinek poklesl o 3 % v důsledku slábnoucího zájmu.
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Naopak chytré hodinky v pokročilými funkcemi zaznamenaly růst o 6 %. Podle Jasona Lowa, analytika společnosti Omdia, se trh s nositelnými zařízeními ve 2. čtvrtletí letošního roku rozdělil na dva jasné vítěze.
Spotřebitelé chtějí buď minimalistické trackery bez displeje, které mohou nosit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nebo sportovní hodinky s bohatou výbavou, vynikající přesností a výdrží baterie na několik dní.
Prémiová zařízení a zařízení bez displeje tak postupně získávají na popularitě, zatímco základní typy hodinek a chytré hodinky střední třídy zaostávají.
Apple si udržel výrazný náskok v segmentu chytrých hodinek s globálním podílem 46 %, zatímco Garmin zaznamenal největší nárůst podílu mezi výrobci mimo Apple, když dosáhla podílu 15 % a vyrovnala se společnosti Samsung. Samsung si tak udržel nepatrný náskok na druhém místě.
Právě pokrok Garminu odráží stabilní poptávku po pokročilých způsobech využití nositelné elektroniky, včetně běhu, cyklistiky a outdoorových aktivit, podporovanou jejími snahami o rozšíření dostupnosti jejího portfolia prostřednictvím nedávných novinek v řadě Forerunner.
„Nárůst tržního podílu společnosti Garmin poukazuje na jasný trend: spotřebitelé jsou stále více ochotni platit prémiové ceny za zařízení, která poskytují přesná a pokročilá tréninková data a převádějí je na praktické informace,“ tvrdí Low.
Huawei zase vede celkový trh s nositelnými náramky s 18% podílem ve 2. čtvrtletí roku 2026, což meziročně představuje nárůst o jeden procentní bod. Její výsledky mj. podpořilo rozšiřování portfolia zařízení, včetně uvedení vlajkových dětských chytrých hodinek na trh.
Nositelná zařízení společnosti Huawei se celosvětově těší velkému úspěchu díky kompatibilitě s různými platformami smartphonů a nabízejí komplexní funkce pro zdraví a fitness, jako je například nová studie rizika cukrovky, která oslovuje širokou skupinu spotřebitelů.
Trackery bez displeje rostou
Zatímco celkový segment základních náramků, obvykle známých jako fitness trackery, nadále čelí nepříznivým vlivům, modely bez displeje se profilují jako výrazná oblast růstu.
Po nedávném uvedení modelů Fitbit Air od Googlu a Cirqa od společnosti Garmin tvořila zařízení bez displeje během čtvrtletí více než 15 % dodávek fitness náramků. „Počáteční dynamika je povzbudivá, ale trvalý úspěch bude vyžadovat neustálé zlepšování a promyšlené rozšiřování funkcí,“ tvrdí Low.
Omdia očekává, že se výrobci budou v druhé polovině tohoto roku 2026 v kontextu rostoucího cenového tlaku výrazněji odlišovat v oblasti kvality analýzy dat, výdrže baterie a zážitků napříč platformami.
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