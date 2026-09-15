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Nositelná elektronika je na rozcestí, celkové prodeje padají

Pavel Louda
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Autor: Fotolia © Milles Studio
Celosvětové dodávky nositelných náramků meziročně klesají, podle analytiků se nyní nacházíme ve době strukturální změny zájmu nakupujících – buď se orientují na co nejjednodušší zařízení bez displeje, anebo naopak preferující sofistikované modely hodinek.
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Širší kategorie základních náramků podle zjištění firmy Omdia globálně zaznamenala pokles kusových prodejů o desetinu, protože hlavní výrobci upravili frekvenci uvádění nových produktů na trh a životní cykly produktů. Také prodej základních typů chytrých hodinek poklesl o 3 % v důsledku slábnoucího zájmu.

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Naopak chytré hodinky v pokročilými funkcemi zaznamenaly růst o 6 %. Podle Jasona Lowa, analytika společnosti Omdia, se trh s nositelnými zařízeními ve 2. čtvrtletí letošního roku rozdělil na dva jasné vítěze.

Spotřebitelé chtějí buď minimalistické trackery bez displeje, které mohou nosit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nebo sportovní hodinky s bohatou výbavou, vynikající přesností a výdrží baterie na několik dní.

Prémiová zařízení a zařízení bez displeje tak postupně získávají na popularitě, zatímco základní typy hodinek a chytré hodinky střední třídy zaostávají.

Apple si udržel výrazný náskok v segmentu chytrých hodinek s globálním podílem 46 %, zatímco Garmin zaznamenal největší nárůst podílu mezi výrobci mimo Apple, když dosáhla podílu 15 % a vyrovnala se společnosti Samsung. Samsung si tak udržel nepatrný náskok na druhém místě.

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Právě pokrok Garminu odráží stabilní poptávku po pokročilých způsobech využití nositelné elektroniky, včetně běhu, cyklistiky a outdoorových aktivit, podporovanou jejími snahami o rozšíření dostupnosti jejího portfolia prostřednictvím nedávných novinek v řadě Forerunner.

„Nárůst tržního podílu společnosti Garmin poukazuje na jasný trend: spotřebitelé jsou stále více ochotni platit prémiové ceny za zařízení, která poskytují přesná a pokročilá tréninková data a převádějí je na praktické informace,“ tvrdí Low.

Huawei zase vede celkový trh s nositelnými náramky s 18% podílem ve 2. čtvrtletí roku 2026, což meziročně představuje nárůst o jeden procentní bod. Její výsledky mj. podpořilo rozšiřování portfolia zařízení, včetně uvedení vlajkových dětských chytrých hodinek na trh.

Nositelná zařízení společnosti Huawei se celosvětově těší velkému úspěchu díky kompatibilitě s různými platformami smartphonů a nabízejí komplexní funkce pro zdraví a fitness, jako je například nová studie rizika cukrovky, která oslovuje širokou skupinu spotřebitelů.

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Trackery bez displeje rostou

Zatímco celkový segment základních náramků, obvykle známých jako fitness trackery, nadále čelí nepříznivým vlivům, modely bez displeje se profilují jako výrazná oblast růstu.

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Po nedávném uvedení modelů Fitbit Air od Googlu a Cirqa od společnosti Garmin tvořila zařízení bez displeje během čtvrtletí více než 15 % dodávek fitness náramků. „Počáteční dynamika je povzbudivá, ale trvalý úspěch bude vyžadovat neustálé zlepšování a promyšlené rozšiřování funkcí,“ tvrdí Low.

Omdia očekává, že se výrobci budou v druhé polovině tohoto roku 2026 v kontextu rostoucího cenového tlaku výrazněji odlišovat v oblasti kvality analýzy dat, výdrže baterie a zážitků napříč platformami.

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Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Komerční sdělení

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