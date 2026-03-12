Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Nositelná elektronika trhá rekordy, implementace AI jejich prodej ještě urychlí

Nositelná elektronika trhá rekordy, implementace AI jejich prodej ještě urychlí

AI brýle
Zatímco největší tržby lze očekávat od chytrých sluchátek nebo hodinek, nejrychleji rostoucím segmentem budou AI brýle díky možnostem, které nově přinesou podnikovým uživatelům i běžným spotřebitelům.

Trh s nositelnou elektronikou soustavně roste, když vedle sluchátek a hodinek lidé ve stále vyšší míře kupují i systémy pro monitorování zdraví. Zásadní inovací je ale implementace funkcí umělé inteligence, zejména té multimodální, která kombinuje například vizuální, textové či zvukové vstupy a výstupy.

Zatímco v roce 2024 se prodalo nositelné elektroniky za zhruba 117 miliard dolarů, v roce 2030 by to už měl být přibližně dvojnásobek, tedy 232 miliardy dolarů, odhadují analytici společnosti GlobalData.

Nové formy nositelné elektroniky, jako jsou chytré prsteny, mohou brzy v popularitě nahradit tradiční fitness trackery.

Na druhou stranu headsety pro rozšířenou (AR) a virtuální realitu (VR) budou i nadále čelit omezenému přijetí, a to zejména kvůli vysokým cenám, objemnému designu a nedostatku případů použití, které dokážou zejména podnikovou klientelu přesvědčit o dostatečně zajímavém přínosu, varuje Pinky Hiranandani, analytička v GlobalData.

Umělá inteligence podle ní postupně transformuje nositelnou elektroniku ze základních trackerů na chytré asistenty, kteří reagují na kontext a nabízejí personalizované informace o zdraví, rady pro wellness a hladkou integraci do digitálních ekosystémů.

Další inovativní vlna nositelné elektroniky pak slibuje ještě větší personalizaci, předvídání potřeb uživatelů, zobrazování připomínek a transformaci z pasivních na aktivní partnery v oblasti zdraví, tvrdí Hiranandani.

Některé společnosti jako třeba Samsung v poslední době agresivně rozšiřují svou nabídku hardwaru nositelné elektroniky, jiné, jako je Microsoft, se naopak od hardwaru odklánějí – sám Microsoft signalizuje zaměření spíše na software a služby smíšené reality (MR).

Právě vysoce inovativní firmy, mezi které patří kromě zmíněného Samsungu například i Apple, mají výbornou pozici k tomu, aby v příštích třech až pěti letech na tomto trhu uspěly, předpokládá Hiranandani.

První generace nositelné elektroniky s umělou inteligencí se ale navzdory počátečnímu nadšení a investicím potýkala s problémy ohledně plnění očekávání zákazníků.

Zařízení jako Humane AI Pin nebo Rabbit R1 kopírovala funkce, které jsou už k dispozici na smartphonech a chytrých hodinkách, aniž by nabízela lepší uživatelský zážitek.

Tyto přístroje zařízení měla být vždy zapnutá a měla primárně sloužit jako hlasoví asistenti, ale brzdil je špatný výkon (např. špatné rozpoznávání hlasu v hlučném prostředí), omezené možnosti interakce (žádná vizuální nebo dotyková podpora) a také krátká výdrž baterie.

Ačkoli je dlouhodobý výhled pozitivní, nositelná zařízení s umělou inteligencí se jako samostatné produkty v nejbližší době ještě neprosadí, předpokládá Hiranandani. Místo toho se funkce umělé inteligence budou postupně integrovat do existujících zařízení, jako jsou chytré hodinky, sluchátka či brýle.

A jak se LLM stanou rychlejšími a schopnějšími zpracovávat více typů vstupů (hlas, text, vizuální prvky), nositelná elektronika se vyvine z pasivních nástrojů v aktivní asistenty, kdy bude schopná zobrazovat připomenutí, shrnovat obsah a dokonce předvídat potřeby uživatelů, dodává Hiranandani.

