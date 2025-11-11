Computertrends  »  Technologie  »  Nová třída AI agentů se má místo lidí účastnit schůzek a psát sama za sebe e-maily

Nová třída AI agentů se má místo lidí účastnit schůzek a psát sama za sebe e-maily

Václav Tesař
Dnes

nápis AI
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoft uvede „novou třídu“ AI agentů, schopných samostatně upravovat dokumenty či komunikovat prostřednictvím e-mailů.

Microsoft představuje „novou třídu“ AI agentů. Tvrdí o nich, že v rámci podnikového uspořádání dokážou fungovat jako nezávislí uživatelé. 

„Každý má svou vlastní identitu, vyhrazený přístup k organizačním systémům a aplikacím a schopnost spolupracovat jak s lidskými kolegy tak s dalšími agenty,“ uvádí oficiální dokumentace. „Tito agenti se mohou účastnit schůzek, upravovat dokumenty, komunikovat prostřednictvím e-mailu a chatu a samostatně plnit úkoly.“

Microsoft tyto nové „agentní AI uživatele“ plánuje prodávat na platformě M365 Agent Store a přístupní je v rámci nástrojů Teams. Web The Register cituje Riche Gibbonse, specialistu na licenční programy Microsoftu, který zmiňuje novou licenci nazvanou A365 (nejspíš zkratka pro Agent 365) a která má být dostupná nezávisle na licencích Microsoft 365 nebo Teams.

Noví agenti budou mít  vlastní e-mailovou adresu, účet Teams, záznam v podnikových adresářích (Entra ID nebo Azure AD) a dokonce i místo v organizačním schématu firmy. 

„Mohou se účastnit schůzek, odesílat a přijímat e-maily a chaty, přistupovat k podnikovým datům a učit se z interakcí, aby se postupem času zlepšovali,“ potvrzuje. Dle interních dokumentů Microsoftu by přitom měli být uvedeni na trh už koncem listopadu. 

S oficiálním představením – snad už příští týden na konferenci Microsoft Ignite – lze očekávat i prohlášení o zvyšování produktivity a ziskovosti. To pro The Register okomentoval i Gibbons, s připomínkou nedávno spuštěného programu Copilot Credit Pre-Purchase Plan (P3), v němž zákazníci nakupují kredity, které následně spotřebovávají dle typu úkolů. 

Míní, že softwarový gigant „se stále více přiklání k cenovému modelu založenému na spotřebě (užívanosti) a který je pro firmy mnohem obtížnější predikovat“. 

„Pokud budeme používat AI agenty, kteří budou provádět úkony sami za sebe, jak pak budeme předpovídat jejich využití a spotřebu?“ táže se řečnicky Gibbons.

Poukázal pak i na další rozměr užívání samostatných AI agentů: „Kromě otázek licencí a nákladů by mě zajímalo taky to, jak je firmy budou spravovat. Pokud se budou moct účastnit schůzek a posílat lidem e-maily a zprávy – co se stane, když se začnou chovat nekorektně? Mohli by posílat citlivá data nesprávným osobám, poskytovat nesprávné informace nebo posílat podivné či urážlivé zprávy… Jak tomu půjde zabránit, jak to monitorovat a jak na to reagovat?“

