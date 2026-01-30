Nové vydání Computertrends 1–2/2026 je tu: Redesign, Agentic AI a TOP IT osobnosti

Hlavním tématem aktuálního dvojčísla je fenomén Agentic AI, který začíná zásadně měnit pravidla hry v podnikovém IT. Zatímco dosud jsme umělou inteligenci využívali především jako pasivní nástroj pro generování obsahu či analýzu dat, nyní vstupujeme do éry autonomních agentů.
V rozsáhlém materiálu podrobně analyzujeme, jak se AI posouvá do role aktivního aktéra schopného samostatně vykonávat komplexní úkoly v rámci firemní infrastruktury. Věnujeme se nejen technickým aspektům implementace těchto systémů, ale také bezpečnostním rizikům a nárokům, které tento posun klade na výpočetní výkon a datová centra.
Významnou část obsahu tvoří exkluzivní příloha TOP IT osobnosti. Přinášíme v ní profily téměř třiceti významných manažerů, a IT specialistů, kteří formují podobu českého trhu informačních a komunikačních technologií. O své zkušenosti, strategické vize a pohled na budoucí vývoj odvětví se v rozhovorech podělili lídři jako Roman Bacík, Martin Damovský, Jan Kořenek, Ondřej Král, Miloslav Lujka či třeba Kamil Mahdal a řada dalších expertů z předních technologických společností i akademické sféry. Mnohé z nich znáte, o mnohých se teprve budete dozvídat, jak se svět bude objevovat.
V sekci věnované podnikovému softwaru se zaměřujeme na oblast inteligentního CRM. Mapujeme, jak integrace pokročilé analytiky a automatizace mění systémy pro řízení vztahů se zákazníky. Text se soustředí na praktické dopady pro firmy, které potřebují efektivněji vytěžovat svá data a personalizovat komunikaci v reálném čase. Analyzujeme, jak se tradiční CRM platformy transformují pod vlivem nových algoritmů a jaké funkce se stávají nezbytným standardem pro udržení konkurenceschopnosti.
Stranou nezůstává ani hardware a síťová infrastruktura. Přinášíme technický pohled na podnikové routery a srovnání Wi-Fi řešení pro rok 2026, kde hodnotíme propustnost, stabilitu a možnosti centrální správy. V kontextu infrastruktury se věnujeme také kyberbezpečnosti, konkrétně dopadům směrnice NIS2 a ochraně dat před novými typy hrozeb. Rozebíráme také nová řešení pro zálohování a ukládání dat, která musí reagovat na exponenciální nárůst objemu firemních informací.
V neposlední řadě v tomto čísle otevíráme soutěž IT produkt roku prvním kolem.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.