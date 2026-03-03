Computertrends  »  Technologie  »  Nový Computertrends 3/2026: Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Nový Computertrends 3/2026: Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

obálka magazínu Computertrends (3/2026)
Autor: Internet Info DG
Nové vydání magazínu Computertrends (3/2026) přináší hloubkovou analýzu změn v softwarových ekosystémech a obchodních modelech, které formují digitální trh. Číslo se zaměřuje na transformaci kancelářského softwaru pod vlivem umělé inteligence, vývoj e-commerce trhu a technologické trendy v podnikovém IT.

Titulní téma otevírá rozsáhlý materiál Microsoft mění Office a zdražuje kvůli AI. Text detailně rozebírá zásadní transformaci kancelářského balíku, který pod novou identitou Microsoft 365 a logem fialového hexagonu postupně vytlačuje tradiční vnímání aplikací jako Word, Excel či PowerPoint. Článek analyzuje novou licenční politiku Microsoftu, která směřuje k modelu předplatného a postupnému omezování trvalých licencí, jejichž podpora pro offline verze (např. Office 2026/2029) se stává nejistou. Ústředním bodem textu je integrace nástroje Copilot, který Microsoft pozicionuje jako centrální prvek strategie. 

Materiál se věnuje důsledkům této integrace, včetně automatické synchronizace dokumentů s cloudem (OneDrive, SharePoint) a souvisejících bezpečnostních rizik z pohledu GDPR a ochrany firemních dat. Významná část textu se zabývá cenotvorbou, konkrétně nárůstem cen o 15 až 30 procent, který výrobce obhajuje nasazením AI technologií, a rozlišuje mezi verzemi Copilot Pro a Copilot pro Microsoft 365. Článek rovněž zmiňuje konkurenční tlak ze strany modelů jako Google Gemini či ChatGPT a strategii Microsoftu uzavřít uživatele do svého ekosystému.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Další stěžejní sekce časopisu nese název Trendy a technologie v e-commerce v roce 2026. Tento materiál mapuje stabilizaci trhu elektronického obchodování po letech výkyvů a predikuje jeho další růst. Text identifikuje klíčové faktory, jako je vzestup tzv. social commerce (prodej přes sociální sítě jako TikTok Shop), který integruje nákupní proces přímo do sociálních platforem a využívá prediktivní algoritmy. 

Článek se věnuje dominanci online tržišť (marketplaces), která v Evropě a USA přebírají roli hlavních distribučních kanálů, a upozorňuje na rizika závislosti e-shopů na těchto platformách. Technologická část textu rozebírá přechod na „headless“ architekturu a koncept „composable commerce“, který umožňuje e-shopům flexibilně skládat backendové služby (ERP, PIM, logistika) s odděleným frontendem. Materiál dále zkoumá fenomén live shoppingu, který zvyšuje konverzní poměry, a zdůrazňuje roli PIM (Product Information Management) systémů pro centralizaci produktových dat v omnichannel prodeji.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

V rámci rubriky IT v praxi magazín předkládá přehled specifičtějších trendů. Článek s názvem Digitální pracoviště budoucnosti: Očekávání vs. skutečnost konfrontuje vize plně automatizovaných kanceláří s realitou roku 2026. Text se zaměřuje na diskrepanci mezi technologickými možnostmi a jejich skutečným nasazením ve firmách, přičemž řeší problematiku hybridních modelů práce a technologického dluhu, který často brání efektivnímu využití moderních nástrojů pro spolupráci.

Další příspěvek v této sekci, Vytváření aplikací se zásadně mění, reflektuje posun v metodikách vývoje softwaru. Text analyzuje vliv generativní AI a low-code/no-code platforem na práci vývojářů. Zaměřuje se na zrychlení vývojových cyklů a změnu role programátora, který se stále více stává architektem a integrátorem AI generovaného kódu, nežli pouze autorem syntaxe.

Blok uzavírá téma Usnadněte si správu v hybridních cloudech. Tento text reaguje na rostoucí komplexitu IT infrastruktury, která kombinuje on-premise řešení s veřejnými cloudy. Článek se věnuje nástrojům a strategiím pro centralizovanou správu, orchestraci a zabezpečení těchto heterogenních prostředí. Klade důraz na automatizaci rutinních úkonů správy a využití AI pro prediktivní údržbu a optimalizaci výkonu v reálném čase, což firmám umožňuje udržet kontrolu nad náklady a bezpečností i v roztříštěném prostředí.

Školení Hacking

Příloha Securitytrends přináší esenciální vhledy do kybernetických hrozeb, bezpečnostních architektur a strategií reakce na incidenty, čímž doplňuje hlavní obsah robustním rámcem digitální ochrany.

Magazín Computertrends 3/2026 můžete koupit zde v elektronické i tradiční papírové podobě. 

Inspirativní čtení.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Nový Computertrends 3/2026: Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ