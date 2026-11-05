Nový malware dokáže pomocí AI analýzy vytipovat vhodnou oběť k vydírání

Kyberzločinci už nemusí ukradená data sami zdlouhavě procházet a zjišťovat, jakou mají hodnotu. Nový malware s označením Volta-Autodoxer k tomu využívá umělou inteligenci. Ta analyzuje informace získané z napadeného zařízení, sestaví profil jeho uživatele a vyhodnotí, nakolik se vyplatí na něj zaměřit další útok. Na malware upozorňuje společnost Cisco Talos.
Volta-Autodoxer v první fázi funguje jako běžný program pro krádež dat. Získává hesla a cookies z prohlížečů, platební údaje, přístupové fráze ke kryptoměnovým peněženkám, přihlašovací relace ze služeb jako Discord, Telegram, Steam či Roblox, ale třeba také klíče k serverům a cloudovým službám. Tím však jeho činnost nekončí.
Z nasbíraných informací skládá podrobný profil oběti. Zjišťuje například její geografickou polohu, adresu bydliště, zaměstnavatele nebo dokonce pravděpodobný rok narození. Zajímá se také o poslední čtyři číslice platebních karet, pracovní prostředí Slacku, metadata dokumentů či hodnotu účtu na Robloxu. Takto získaný datový soubor pak škodlivý software dokáže s pomocí umělé inteligence analyzovat a sestavit profil oběti. Ty si následně mohou útočníci řadit dle jejich atraktivity a pravděpodobné „výnosnosti“.
Malware k této analýze standardně využívá model Claude. Pokud odmítne požadavek zpracovat, přejde na Kimi K2 od Moonshot AI nebo Gemini 2.5 Flash od Googlu. Jestliže selžou i tyto možnosti, odešle útočníkům alespoň původní data, obvykle prostřednictvím kanálu na Telegramu. Po dokončení operace se Volta-Autodoxer pokusí sám odstranit ze systému, aby po sobě zahladil stopy. Na zařízení však může zůstat soubor volta_debug.txt, který zaznamenává, jaké informace malware získal a zda se podařilo dokončit jejich analýzu pomocí AI.
Podle Cisco Talos je pravděpodobné, že malware vznikl jako produkt určený k prodeji na černém trhu. Jeho jednotlivé části, například přístupové údaje k API nebo komunikační kanál na Telegramu, nejsou pevně zakódované. Program lze sestavit na zakázku podle potřeb konkrétního zákazníka a nemusí tak sloužit jen zkušeným útočníkům. Díky automatizovanému vyhodnocování obětí tedy může i méně zkušený kyberzločinec získávat přehled o nejzajímavějších cílech přímo ve své telegramové schránce. Konečným cílem může být například vydírání prostřednictvím ransomwaru.
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