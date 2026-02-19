Computertrends  »  Technologie  »  Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Dnes

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Společnost OpenAI se obrátila zády k Nvidii. Její nejnovější kódovací model běží na čipu velikosti talíře od výrobce Cerebras.

Společnost OpenAI představila nový ultrarychlý kódovací model, který poprvé běží na hardwaru jiného výrobce než Nvidia. Tento krok by mohl změnit stále víc konkurenční trh s nástroji pro vývoj softwaru pro umělou inteligenci.

Společnost nasadila OpenAI GPT-5.3-Codex-Spark na čipy od výrobce Cerebras, které generují kód rychlostí více než 1 000 tokenů za sekundu – což je asi 15krát rychlejší než předchozí generace. Pro srovnání, Claude Opus 4.6 od společnosti Anthropic dosahuje i ve svém novém prémiovém rychlém režimu pouze několikrát vyšší rychlosti než je jeho standardní rychlost.

Codex-Spark je nabízen ve zkušebním preview módu předplatitelům ChatGPT Pro a je k dispozici prostřednictvím aplikace Codex od OpenAI, nástrojů příkazového řádku a rozšíření VS Code. Podporuje kontextové okno o velikosti 128 000 tokenů a při spuštění pracuje pouze s textem.

Na rozdíl od hlavního modelu GPT-5.3-Codex vydaného na začátku tohoto měsíce, který je zaměřen na složité „agentní“ kódovací úkoly, je Spark vyladěn spíše na rychlost než na šíři znalostí. OpenAI tvrdí, že překonává starší modely Codex-mini v SWE-Bench Pro a Terminal-Bench 2.0 a zároveň dokončuje úkoly za zlomek času, ačkoli společnost nezveřejnila nezávislé ověření.

Provoz na Cerebras Wafer Scale Engine 3, čipu o velikosti talíře, je pak víc než jen novinkou. Jedná se o první nasazení OpenAI na čipu jiného výrobce než je Nvidia, což je součástí širšího úsilí o diverzifikaci dodávek hardwaru. 

V uplynulém roce podepsala OpenAI velkou smlouvu o dodávkách čipů s AMD, uzavřela obří kontrakt o cloudových službách s Amazonem a začala navrhovat vlastní AI procesor, který bude nakonec vyrábět TSMC. Rozšíření spolupráce s Nvidií se zatím neuskutečnilo, údajně proto, že OpenAI nebyla spokojena s rychlostí inferenčních výpočtů – přesně pro takové úlohy je Codex-Spark navržen.

Zatímco 1 000 tokenů za sekundu je pro OpenAI obrovský skok, podle vlastních standardů Cerebras je to stále skromné: společnost hlásí více než 2 000 tokenů za sekundu na Meta Llama 3.1 70B a až 3 000 na modelu OpenAI open-weight gpt-oss-120B. Jak kódovací AI agenti nabývají na popularitě, vývojáři soupeří o to, kdo jako první dodá nástroje, které dokážou ještě rychleji vytvářet použitelný kód, prototypy a šablony. 

V tomto závodě se přitom rozhodujícím faktorem stala latence: čím rychlejší je model, tím rychleji mohou vývojáři iterovat. Codex-Spark může v tomto závodě sehrát důležitou roli.

