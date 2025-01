Nový model Raspberry Pi je prvně se 16 GB RAM, zprovozní i AI

Kolik RAM potřebujete? Častá otázka, na kterou však není vždy jednoznačná odpověď.





Raspberry Pi, levný univerzální systém na čipu pro nadšence, si obvykle vystačí s nižší RAM než jakou disponují běžné počítače. Nová verze Pi 5 však přináší řádný paměťový upgrade: 16 GB RAM.

Raspberry Pi 5 s 16 GB vestavěné paměti DDR4 RAM stojí 120 dolarů, v přepočtu necelé 3000 korun, což je více než dvojnásobek ceny základního 2GB modelu. (K dispozici je také v původní 4GB konfiguraci za 60 dolarů a 8GB za 80 dolarů).

Ačkoli se to může zdát za Raspberry Pi bez dalšího hardwaru příliš, vzhledem k použitým komponentám je to rozumná cena – pokud předpokládáme 20 dolarů navíc za každé 4 GB paměti, vychází to dobře.

Kapacita 16 GB je na Raspberry Pi hodně, víc než na jakýkoli jiný dosud vyrobený model tohoto systému – a za 120 dolarů se tak dostává na dostřel alespoň některým modelům mini PC, které se však na rozdíl od Pi dodávají i s úložištěm a operačním systémem.

Jaký je tedy důvod tohoto upgradu? Podle generálního ředitele Raspberry Pi Ebona Uptona je to snaha poskytnout dostatek paměti pro „obsáhlejší distribuce, jako je Ubuntu“, a náročnější aplikace, včetně rozsáhlých jazykových modelů umělé inteligence.

Pro ty dokázala Raspberry Pi dodat potřebné komponenty společnost Micron.

Stojí za to zdůraznit, že na Raspberry Pi je velmi dobře možné provozovat verzi operačního systému Windows založenou na platformě Arm, a to dokonce i poměrně náročný systém Windows 11 – pokud se k tomu chystáte, můj osobní názor je, že 16 GB by mělo být minimum pro jeho nejnovější verze.

Proto je nová 16GB verze Pi snadnou volbou, pokud se snažíte postavit co nejmenší a nejvýkonnější počítač s Windows s omezeným rozpočtem.