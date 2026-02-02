Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Pavel Louda
Dnes

Autor: © moggara12 - Fotolia.com
Prodej mobilních zařízení, které disponují pokročilými AMOLED displeji, se v tomto roce sníží. Výrobci reagují na růst cen komponent, takže omezí výbavu tak, aby nemuseli zvyšovat cenu – a první na ráně jsou právě displeje.

Podle prognózy společnosti Omdia se globální dodávky smartphonů s displeji AMOLED v letošním roce sníží na 810 milionů kusů. 

Je to sice „jen“ o jeden procentní bod, nicméně vzhledem k tomu, že se očekával spíše rozvoj podpory AMOLED, jde o významné varování.

Pokud se předpoklady naplní, bylo by to poprvé po třech letech nepřetržitého růstu, kdy meziroční dodávky telefonů s AMOLED displeji klesnuly.

Očekávaný pokles analytici přičítají právě aktuálnímu nedostatku paměťových čipů a jejich rychle rostoucím cenám, což vedlo výrobce smartphonů ke snížení plánů dodávek a nákupů pro rok 2026.

Výrobci smartphonů se totiž zdráhají přenést vyšší náklady na paměťové čipy přímo na spotřebitele, protože mají obavu, že by zvýšení maloobchodních cen snížilo poptávku a zpomalilo cykly obnovy, což je stav, který jim samozřejmě vůbec nevyhovuje.

V důsledku toho se panely AMOLED staly primárním cílem výrobců smartphonů, kteří se jejich omezením snaží kompenzovat část zvýšení cen pamětí. 

Problémem je, že zvýšení cen pamětí je zřejmě dlouhodobé, což se podepíše i na dlouhodobější strategii výrobců.

Dodávky smartphonů podle typu AMOLED

Prodeje displejů

Zdroj: Omdia, 2025

Možnosti snižování cen displejů AMOLED jsou do budoucna spíše omezené. Nárůst nákladů na paměti dokonce způsobilo stav, který se ještě nedávno nečekal – v některých konfiguracích už totiž převyšuje cena pamětí cenu displeje příslušného zařízení.

Výrobci AMOLED přitom už vloni přistoupili k agresivnímu snížení cen, aby si udrželi podíl na trhu, takže možností, jak dál zlevňovat, už reálně moc nemají.

Jak je z přiloženého grafu vidět, snížení se dotkne především dodávek levnějších variant AMOLED, které se využívají v segmentu, který je citlivější na výslednou cenu.

