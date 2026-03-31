Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Podle nedávno zveřejněné zprávy společnosti Dell’Oro tržby dodavatelů na trhu s platformami pro ochranu nativních cloudových aplikací (CNAPP, Cloud-Native Application Protection Platform) dosáhnou v roce 2030 celkové částky téměř 13 miliard dolarů.
Přemýšleli jste při přechodu aplikace do cloudu i nad celkovou bezpečností tohoto řešení?
To ukazuje, že o tato řešení bude mezi organizacemi vysoce stoupat zájem – podle analytiků bude průměrný roční růst (CAGR) mezi lety 2025 až 2030 téměř 30 procent.
Firmy chtějí kromě jiného standardizovat ovládání své cloudové infrastruktury a omezit nadměrné používání rozličných nástrojů.
„CNAPP se stává vrstvou pravidel pro firemní cloudovou governance. Už dnes pozorujeme zřetelný přesun investic směrem od izolovaných jednoúčelových nástrojů směrem k jednotným platformám, které lze provozovat napříč různými týmy,“ tvrdí Mauricio Sanchez, analytik společnosti Dell’Oro.
Podle něj je nyní vstupní branou pro většinu programů CNAPP získat přehled o nasazení cloudových aplikací.
Souboj mezi dodavateli se přitom značně zostřuje, protože poskytovatelé cloudových služeb a specializované firmy pro zabezpečení a správu mezi sebou soupeří o to, kdo ovládne workflow v oblasti řízení rizik.
Podle zprávy Dell’Oro Dell je společností s nejvyšším podílem na trhu CNAPP firma Wiz – ve 3. čtvrtletí 2025, což je nejnovější žebříček v tomto segmentu, měla podíl 19%.
Těsně za ní se umístil Microsoft s 18 %, což potvrzuje urputný boj o čelo. Jak ale poukazují analytici, tento měsíc dokončená akvizice společnosti Wiz Googlem (ten za ni zaplatil přes 30 miliard dolarů) by mohla konkurenční tlak na Microsoft výrazně zvýšit.
Wiz bude součástí divize Google Cloud, přičemž si ponechá vlastní značku. Produkty firmy Wiz budou i nadále fungovat napříč hlavními cloudovými platformami, včetně Amazon Web Services, Microsoft Azure či Oracle Cloud.
Pro Google to byla největší transakce v jeho historii, stejně tak byla i pro izraelské technology, odkud Wiz vzešel. Také to naznačuje, o jak lukrativní trh do budoucna půjde.
