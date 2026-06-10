On-line videa táhnou, ale trh už se přehřívá

Nejnovější údaje společnosti Omdia ukazují, že globální počet předplatných u on-line videa dosáhl na konci loňského roku 2025 2,24 miliardy, rok předtím to bylo 1,9 miliardy.
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Zároveň se ukázalo, že pokračuje postupný pokles celosvětového počtu předplatných placené televize – meziročně jde o snížení o 1,8 % na 1,03 miliardy uživatelů.
Rovnováha na globálním trhu s televizí a on-line videem se tak nadále posouvá ve prospěch streamování, přičemž on-line videa už představují 68,4 % z celkových 3,3 miliardy předplatných po celém světě.
Také z hlediska tržeb došlo ke zlomu – v loňském roce vůbec poprvé předstihly on-line video platformy placenou televizi. Tržby z on-line videa vzrostly o 13,5 % na 176 miliard dolarů, zatímco tržby z placené televize poklesly o 4 % na 170 miliard dolarů. Obě čísla zahrnují tržby z předplatného a transakcí, ale nezahrnují reklamu.
Globální meziroční nárůst předplatného on-line videa, 2021–2031
Zdroj: Omdia, červen 2026
Klíčovým společným ukazatelem trendů je, že nové předplatitele do segmentu on-line videa přitahují nové, levnější tarify podporované reklamou.
„Nárůst předplatného o 17,6 % v roce 2025 byl největším meziročním nárůstem od roku 2021. Tento růst byl poháněn zejména dotovanými předplatnými s reklamami, které nabízejí telekomunikační společnosti a provozovatelé placené televize,“ uvádí Adam Thomas, analytici firmy Omdia.
Podle něj je popularita těchto levnějších nabídek klíčovým faktorem toho, že dynamika počtu předplatitelů byla vyšší než dynamika tržeb (17,6 %, resp. 13,5 %).
Dalším jasným trendem v tomto odvětví je, že on-line video platformy se do budoucna zaměří namísto růstu počtu předplatitelů na maximalizaci tržeb z existující zákaznické základny, především prostřednictvím zvyšování cen za prémiové tarify bez reklam.
Očekává se, že tento trend bude přetrvávat i v nadcházejících letech. Ačkoli údaje za rok 2025 ukazují, že zlevněné tarify s reklamami mohou přilákat do ekosystému on-line videa značný počet cenově citlivých předplatitelů, podle Thomase jde o krátkodobý jev.
Vzhledem k tomu, že se několik klíčových trhů s on-line videem blíží nasycení, zaměření na zvyšování cen za účelem maximalizace zisků povede ke zpomalení růstu počtu předplatitelů – pro celý rok 2026 Omdia předpovídá růst jen o 5,6 %.
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