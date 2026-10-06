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OpenAI a Anthropic zlevňují AI. Firmy už nehledají jen nejvýkonnější modely

Lada Nová
Včera

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Muž sedí u stolu s notebookem, na obrazovce se zobrazuje holografická AI postava vyzařující modré světlo a symbolizující lichotivou umělou inteligenci, která uživateli poskytuje podporu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Přední vývojáři AI představili své nové modely. Už zdaleka nejde jen o to, čeho všeho jsou schopné.
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OpenAI a Anthropic představily nové verze svých modelů. GPT-6 Sol a Luna i Opus 5.5 mají především snížit náklady a zvýšit rychlost práce. Nejde tedy o průlom v možnostech umělé inteligence jako spíš o snahu vývojářů reagovat na měnící se potřeby firemních zákazníků, kteří stále častěji experimentují s tím, aby vybrali nejvhodnější model pro konkrétní typ úlohy.

Ne vše tak musí řešit náročné a drahé vlajkové modely. Jednodušší úkoly mohou převzít levnější alternativy.

Opus 5.5: Výkonnější model za méně peněz

Opus 5.5 patří v nové nabídce mezi výkonnější modely. Anthropic s ním dohání náskok OpenAI, které začátkem měsíce vydalo GPT-6 Astra. Ten v některých benchmarcích a hodnoceních uživatelů mírně překonával předchozí Opus 5. Testy zveřejněné Anthropicem a jeho partnery ukazují, že Opus 5.5 může být v některých úlohách zaměřených na programování a znalostní práci lepší než Astra. Rozdíly jsou však spíš dílčí.

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Hlavní novinkou je cena. Vstupní tokeny u Opusu 5.5 stojí 4 dolary za milion, výstupní 20 dolarů. Oproti Opusu 5 jde v obou případech o snížení o 20 %. Model navíc generuje výstup o víc než 30 % rychleji. Anthropic tvrdí, že u běžného pracovního zatížení mohou být celkové úspory oproti Opusu 5 ještě výraznější – přibližně 40 %. Opus 5.5 totiž při řešení úloh údajně potřebuje také méně tokenů.

GPT-6 Sol a Luna: Hlavně efektivita

Podobně GPT-6 Sol a Luna představují spíš pozvolné vylepšení než zásadní technologický skok. OpenAI své modely řadí do několika výkonových úrovní. Astra je nejvýkonnější a také nejdražší varianta pro náročné programování, výzkum a podobné úkoly. Sol nabízí kompromis mezi výkonem a cenou pro každodenní práci, Terra představuje vyvážený univerzální model a Luna je rychlá a levná alternativa.

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OpenAI uvádí, že nové verze Sol a Luna byly trénovány podobnými metodami jako Astra. V závislosti na konkrétním benchmarku dosahují v některých úlohách o několik procent lepších výsledků než jejich předchůdci, přičemž jejich používání stojí přibližně polovinu. Sol má v API stát 2 dolary za milion vstupních tokenů a 10 dolarů za milion výstupních. U Luny jsou ceny výrazně nižší: 0,10 dolaru za vstupní a 0,50 dolaru za výstupní milion tokenů.

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Zpomalující vývoj?

Vývoj vlajkových modelů mezitím pokračuje, ačkoliv část vývojářů a firem už se tolik nesoustředí na další drobné zlepšování benchmarků. Potřebují především předvídatelné nasazení, rozumné provozní náklady a jasně definované pracovní postupy. To může představovat přirozené zpomalení trhu.

Ne proto, že by AI přestávala být schopná, ale proto, že současné modely už zvládnou řadu užitečných úkolů. Aby je však organizace dokázaly skutečně využít, musejí je správně zasadit do vlastních procesů a zajistit lidský dohled. V praxi tak může být pro zákazníky důležitější cena a spolehlivost než další, byť působivé, zvýšení výkonu.

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Autor článku

Lada Nová

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Komerční sdělení

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