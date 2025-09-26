OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Společnosti OpenAI, Oracle a SoftBank budují rozsáhlou síť datových center pro umělou inteligenci po celých Spojených státech. Mohlo by se jednat o největší technologický infrastrukturní projekt v historii, kritici však zpochybňují jeho ekonomickou smysluplnost.
Rozšíření projektu Stargate
Společnosti oznámily pět nových lokalit datových center pro svůj projekt Stargate, čímž se celková plánovaná kapacita zvýší na téměř 7 gigawattů a investice v příštích třech letech přesáhnou 400 miliard dolarů.
Připomeňme, že v lednu se zavázaly k vybudování kapacity 10 gigawattů v rámci pětisetmiliardové investice – pro představu, 10 gigawattů odpovídá výkonu přibližně 10 jaderných reaktorů, což je dostatek elektřiny pro napájení milionů domácností.
Rozšíření zahrnuje lokality v Texasu, Novém Mexiku, Ohiu a na nezveřejněném místě na Středozápadě. Společnosti očekávají, že tato zařízení vytvoří kromě jiného víc než 25 000 pracovních míst.
Proč je ale tak obrovský výpočetní výkon vůbec třeba? Generální ředitel OpenAI Sam Altman věří, že tato datová centra jsou pro budoucnost společnosti nezbytná.
„AI může splnit svůj slib pouze tehdy, pokud vybudujeme výpočetní výkon, který ji pohání,“ uvedl v prohlášení. „Tento výpočetní výkon je klíčem k zajištění toho, že z umělé inteligence budou moct těžit úplně všichni a že ji budeme moct posouvat dál.“
Poptávka se jeví jako reálná. ChatGPT má 700 milionů aktivních uživatelů týdně, kteří ho používají pro vývoj softwaru, osobní poradenství nebo psaní textů. Pravidelně se však potýká s kapacitními omezeními, která omezují, jak často mohou uživatelé s chatbotem komunikovat, zejména u výpočetně náročných funkcí, jako je generování obrázků.
Kromě obsluhy současných uživatelů však potřebuje OpenAI enormní výpočetní výkon k trénování modelů AI nové generace, což je proces, který vyžaduje tisíce specializovaných čipů běžících nepřetržitě po celé měsíce.
Otázka peněz
Nákladnost projektu, ale i finanční dohody aktérů vzbuzují údiv. Společnost Nvidia nedávno oznámila, že investuje do OpenAI až 100 miliard dolarů, které však OpenAI následně použije na nákup produktů zase od Nvidie.
Podobný kontrakt má s OpenAI společnost Oracle, která údajně pro OpenAI staví infrastrukturu v hodnotě 30 miliard dolarů, za jejíž používání však OpenAI Oraclu platí.
Ozývají se tak pochybné hlasy, zda se jedná o skutečné investice, nebo o propracované účetní operace. Dle některých kritiků tak na trhu vzniká určitá bublina, před níž ostatně minulý měsíc varoval i sám Altman, když řekl, že až praskne, „někdo přijde o fenomenální množství peněz“.
To se snadno může stát, jestliže poptávka po využívání AI nebude odpovídat astronomickým projekcím. Infrastruktura budovaná pro AI by sice potenciálně mohla sloužit i k jiným účelům, avšak dost možná s obrovskými ztrátami pro investory.
