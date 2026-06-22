OpenAI roste, tratí však miliardy dolarů ročně

Podnikání společnosti OpenAI se rozšiřuje pozoruhodným tempem, avšak nové finanční dokumenty naznačují, že ziskovost pro ni zůstává vzdáleným cílem. Podle finančních výkazů, které získal novinář Ed Zitron, zvýšila OpenAI své tržby z 3,7 miliardy dolarů v roce 2024 na 13,07 miliardy dolarů v roce 2025. Náklady společnosti však rostly ještě rychleji.
Největší položkou mezi nimi nadále představuje výzkum a vývoj, za který OpenAI utratila v loňském roce zhruba 19 miliard dolarů, což je víc než dvojnásobek oproti necelým 8 miliardám v roce 2024. Víc než 10 miliard z těchto peněz přitom bylo vyplaceno společnosti Microsoft, což odráží obrovské investice potřebné k trénování a vývoji stále pokročilejších modelů umělé inteligence.
OpenAI prudce vzrostly také provozní náklady, zahrnující infrastrukturu potřebnou k provozu a poskytování jejích služeb – z 2,65 miliardy dolarů na 7,5 miliardy. Tyto výdaje jsou z velké části navázány na výpočetní výkon, který je vyžadován pokaždé, když uživatelé interagují s modely umělé inteligence. Náklady na prodej a marketing se meziročně zvýšily z 1,11 miliardy na 5,73 miliardy dolarů.
V důsledku toho se provozní ztráta OpenAI zvýšila z 8,78 miliardy na 20,92 miliardy dolarů. Ačkoli však společnost celkově utrpěla větší ztráty, jejich růst byl pomalejší než růst tržeb, čímž se poměr provozní ztráty k tržbám zlepšil z 237 % v roce 2024 na 160 % v roce 2025.
Celková čistá ztráta společnosti byla ještě větší. Poté, co v roce 2024 vykázala ztrátu něco přes 5 miliard dolarů, loni už šlo o téměř 39 miliard. Velká část této částky však souvisela s jednorázovou účetní úpravou v souvislosti s přechodem společnosti na ziskovou strukturu – podle deníku Financial Times činila tato položka přibližně 30 miliard dolarů.
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Aby OpenAI dosáhla plánované ziskovosti do roku 2030, bude pravděpodobně muset snížit některé ze svých rychle rostoucích nákladů, zejména ty související s trénováním nových modelů umělé inteligence. Společnost však může čelit tlaku ze strany podnikových zákazníků, kteří požadují jasnější návratnost svých investic do umělé inteligence, zatímco rostoucí konkurence ze strany rivalů by mohla ztížit udržení prémiových cen.
V posledních měsících už OpenAI vykazuje známky toho, že se víc soustředí na svou hlavní činnost. Společnost v březnu ukončila provoz své služby pro generování videí Sora a vedení údajně povzbuzuje týmy, aby se zaměřovaly na produkty zaměřené na programátory a podnikové uživatele. Těch navíc evidentně přibývá. OpenAI uvádí, že ChatGPT má dnes po celém světě víc než 900 milionů aktivních uživatelů týdně, ačkoliv předplatné si platí asi jen 50 milionů z nich.
A navíc, navzdory finančním ztrátám zůstává důvěra investorů silná. V březnu OpenAI získala financování ve výši 122 miliard dolarů při tržní hodnotě 852 miliard dolarů.
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