OpenAI vydává GPT-6 Astra, nejnovější model se dostává na kritickou úroveň kybernetických schopností

Astra dosahuje 97,6 procenta na FrontierMath Tier 4 (v2), 99,9 procenta na ARC-AGI-3 a 100 procent na ExploitBench. Na offline podmnožině OSWorld 2.0 model skóroval 72,6 procenta a úlohu dokončil v průměru za 40 minut, zatímco GPT-5.6 Sol dosáhl 65,7 procenta za přibližně 75 minut.
Na Terminal-Bench 4.0 Astra dosáhl 57,9 procenta, GPT-5.6 Sol 37,3 procenta a konkurenční model Claude Fable 5.1 od Anthropicu 55,8 procenta. Na BrowseComp Astra skóroval 91,5 procenta oproti 90,4 procenta u GPT-5.6 Sol.
OpenAI zároveň zveřejnila dva nové matematické výsledky z teorie čísel, na nichž se podílela Astra. V prvním případě model pomohl dokázat, že existuje nekonečně mnoho dvojic prvočísel vzdálených nejvýše 186, čímž zlepšil dosavadní hranici 240. Ve druhém případě Astra zlepšila jeden konkrétní člen ve vzorci pro odhad velkých mezer mezi prvočísly, který se nezměnil více než osmdesát let.
K oběma výsledkům OpenAI zveřejnila důkazy a zkrácený záznam postupu modelu. Na tyto výsledky navazují dřívější zveřejněné poznatky z 1. srpna 2026, kdy interní verze Astry přispěla k řešení deseti dlouhodobě otevřených problémů v matematice a teoretické informatice.
Podle OpenAI je Astra ve spojení s aktualizovaným technickým rámcem (harness) pro Codex přibližně 1,9krát rychlejší při dokončování úloh spojených s prací s počítačem než GPT-5.6 Sol, měřeno na benchmarku Mind2Web.
Kybernetické schopnosti a postupné zpřístupnění
Model podle OpenAI dosahuje takzvaného kritického (Critical) prahu v kybernetické bezpečnosti podle interního rámce Preparedness Framework. Na benchmarku ExploitBench, který ověřuje schopnost přetvořit známé softwarové zranitelnosti ve funkční exploit, dosáhl model bez produkčních bezpečnostních opatření stoprocentní úspěšnosti oproti 78,5 procenta u GPT-5.6 Sol. Na nezávislém benchmarku sestaveném ze zranitelností objevených v období červen až srpen 2026 model během testování odhalil a využil dvě dosud neznámé zero-day zranitelnosti, které OpenAI nahlásila jejich správcům.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Z důvodu těchto schopností OpenAI zvolila postupné zpřístupňování modelu. Přednostní přístup dostávají organizace v rámci programu s omezeným přístupem (limited set of organizations), teprve v následujících dnech se má model postupně objevit u všech uživatelů tarifů ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise, a rovněž přes rozhraní API a platformy Microsoft Azure a AWS Bedrock.
V aktuální verzi Astra odmítá provádět náročnější kybernetické úlohy, jako je tvorba proof-of-concept exploitů; méně omezená varianta má být v následujících týdnech zpřístupněna prostřednictvím programu OpenAI Daybreak zaměřeného na obranné kybernetické kapacity.
V podnikových pracovních prostorech (Enterprise) je Astra při spuštění ve výchozím nastavení vypnutá, aktivaci musí provést administrátor. Uživatelé tarifů Pro, Business a Enterprise navíc získají přístup k variantě GPT-6 Astra Pro. Využití modelu je zahrnuto ve stávajících předplatných, firmy si budou moci dokoupit další kredity nad rámec limitů.
Přes rozhraní API je model dostupný pod označením gpt-6-astra za standardní cenu deset dolarů za milion vstupních tokenů a padesát dolarů za milion výstupních tokenů, přičemž cache vstup vyjde na jeden dolar za milion tokenů. K dispozici je také zrychlený režim (Fast mode), který za dvojnásobnou cenu nabízí až dvakrát vyšší rychlost zpracování. Souběžně OpenAI snížila cenu GPT-5.6 Sol na čtyři dolary za milion vstupních a dvacet dolarů za milion výstupních tokenů, tato promoční sazba má platit minimálně do 21. listopadu 2026.
Novinky pro Codex
V nástroji Codex OpenAI zavádí nový způsob práce s kontextem. Namísto dosavadní komprese (compaction), při níž modely průběžně shrnují dlouhé pracovní relace a mohou při tom ztratit detaily o příčinách chyb nebo chování jednotlivých komponent, dokáže Astra napříč kontextovými okny udržovat poznámky bez opakovaného stlačování do jediného souhrnu.
Starší kontextová okna přitom zůstávají prohledatelná, takže model dokáže dohledat požadavky nebo výsledky testů i z dřívějších zpráv a výstupů nástrojů. Funkci lze aktivovat v konfiguračním souboru Codexu, výchozí součástí Codexu pro Astru se má stát v následujících týdnech.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.