OpenAI využívá vlastní AI k vývoji sebe sama

Stále populárnější AI nástroje pro kódování softwaru už začínají ovlivňovat i vývoj sebe samých. Pozoruhodný cyklus aplikuje i společnost OpenAI, zodpovědná za nástroj Codex – cloudového agenta pro vývoj softwaru, překládající přirozený jazyk do kódu. Při jeho vývoji spoléhá na něj samotný.
„Myslím, že drtivá většina Codexu je vytvořena Codexem, takže se téměř výhradně používá k vlastnímu vylepšování,“ říká v rozhovoru pro magazín Ars Technica Alexander Embiricos, jeho produktový šéf.
Codex umí psát nové funkce, opravovat chyby, navrhovat pull requesty a spouštět víc úkolů souběžně v sandboxových prostředích připojených k úložišti kódu. OpenAI ho zpřístupňuje prostřednictvím webového rozhraní ChatGPT, nástroje příkazového řádku a rozšíření pro populární vývojová prostředí, jako je VS Code.
Jeho název pochází z modelu OpenAI z roku 2021 založeného na GPT-3, který poháněl GitHub Copilot, ačkoliv interně se mluví o tom, že je spojením slov Code a Execution.
„Pro mnoho lidí byl tento model pohánějící GitHub Copilot prvním momentem, kdy byli ohromeni umělou inteligencí,“ říká Embiricos.
Podle něj se mezi vývojáři postupně ujímá. Poté, co OpenAI letos v srpnu spolu s GPT-5 vydalo interaktivní CLI rozhraní, využití Codexu se zvýšilo dvacetkrát. Specializovaná verze GPT-5 Codex, vydaná v září, další rozšíření ještě urychlila. Přímo v OpenAI dnes většina inženýrů používá Codex pravidelně a pracuje se stejnou verzí open-source CLI, která je k dispozici veřejnosti.
Role Codexu přitom přesahuje psaní kódu. Vývojáři OpenAI ho někdy žádají, aby analyzoval zpětnou vazbu uživatelů, sledoval průběh školení nebo navrhoval, co vytvořit dál. Úkoly mu lze dokonce přiřadit prostřednictvím nástrojů pro řízení projektů, podobně jako přiřazování práce lidskému kolegovi.
Taková zpětná vazba odráží dřívější momenty v historii výpočetních technologií, kdy se nástroje používaly k vytváření lepších nástrojů. Codex vytváří kód, který se stává součástí Codexu, a výsledkem je, že se další verze chová jinak. Jedním z nejviditelnějších interních úspěchů byla aplikace Sora pro Android.
„Čtyři vývojáři ji vytvořili od nuly za osmnáct dní. S dodáním do obchodu s aplikacemi tak její vyvinutí a uvedení zabralo osmadvacet dní,“ říká Embiricos.
Celkový dojem je však smíšený. Nezávislý výzkum zjistil, že AI nástroje mohou zpomalit zkušené vývojáře při práci na složitých kódových základnách. OpenAI uznává, že Codex funguje nejlépe v úzkém zapojení lidských vývojářů.
I proto Embiricos rozděluje mezi tím, co nazývá vibe codingem, kdy vývojáři bez většího zhodnocení přijmou kód vygenerovaný AI, a vibe engineeringem, kdy kód pečlivě kontrolují. V OpenAI prý je mnohem zastoupenější druhý přístup.
Do budoucna však OpenAI vidí agentické nástroje typu Codex jako klíčovou cestu vpřed.
„Jsme velmi daleko od stagnace,“ říká Embiricos a poukázal na rychlé aktualizace modelů a zvýšení produktivity. Rovněž se domnívá, že kódování je pro AI obzvlášť silným příkladem použití.
„Kódování je oblast, ve které se agenti velmi rychle zdokonalí a která má velkou ekonomickou hodnotu,“ dodává, avšak s tím, že nástroj nevnímá jako přímou náhradu vývojářů z masa a kostí. „V procesu je vždy zapojen člověk, protože člověk dokáže kód skutečně číst.“
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.