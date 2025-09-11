Oracle šlápne do AI, investuje miliardy i s pomocí OpenAI

Chystaná datová centra budou využívat nejnovější technologie v oblasti chlazení, energetické efektivity a infrastruktury datových sítí. Oracle klade důraz na udržitelnost, a proto plánuje implementovat technologie obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, a zároveň využívat pokročilé systémy pro zachycování tepla z IT zařízení s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu projektu.
Ekologická strategie je součástí širšího plánu udržitelného rozvoje a podpoří i snahy o splnění cílů v oblasti uhlíkové neutrality.
Investice patří mezi největší svého druhu v historii amerického technologického sektoru a její rozsah představuje zhruba 2,5 až 3 procenta amerického HDP. Pro srovnání, její finanční objem se blíží velikosti projektů jako Apollo nebo Manhattan Project, které měly zásadní dopad na technologický a průmyslový rozvoj USA v minulosti.
Oracle plánuje zvýšit své kapitálové výdaje na datová centra ze 21 miliard dolarů v minulém fiskálním roce na 35 miliard dolarů v roce fiskálním 2026. Tyto investice jsou doprovázeny rozšiřováním cloudových služeb včetně integrace špičkových hardwarových technologií, jako jsou AI-specializované grafické procesory (GPU), a inovativními platformami pro správu, škálování a zabezpečení cloudových AI aplikací.
Velký důraz je kladen také na rychlost a latenci datových center. Oracle vyvíjí nové architektury sítí s vysokou propustností a nízkou odezvou, aby podpořil vývoj a nasazení real-time AI aplikací v oblastech jako autonomní řízení, zdravotnictví, finance nebo telekomunikace.
Spolupráce s OpenAI umožní vývojářům snadný přístup k těmto výkonným zdrojům a zrychlí inovační cykly v oblasti umělé inteligence.
Larry Ellison, spoluzakladatel a výkonný ředitel Oracle, se díky prudkému růstu cloudových a AI aktivit společnosti přiblížil na druhé místo v žebříčku nejbohatších lidí světa, těsně za Elona Muska.
