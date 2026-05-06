Ověřování digitální identity je klíčem pro budoucnost digitální ekonomiky

Růst tohoto segmentu se už zdaleka nesoustředí pouze na finanční služby. E-commerce, kontraktorová ekonomika či nativní digitální platformy patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty, co se týče využívání řešení pro ověřování totožnosti, vysvětluje Shane O’Sullivan, analytik Juniper Research.
Setkali jste se někdy s finančním podvodem iniciovaným z kyberprostoru?
Finanční služby sice i nadále zůstanou největším segmentem, ale jejich podíl postupně bude klesat s tím, jak se ověřování začíná rychle začleňovat do digitálních interakcí.
Během příštích pěti globální výdaje na ověřování digitální identity vzrostou o 55 %, konkrétně z necelých 19 miliard dolarů v letošním roce na 29 miliard dolarů v roce 2030.
Jak ale O’Sullivan upozorňuje, výzvou pro tento obor je především zpřísňující se globální regulace, nutné investice do vytvoření globálně interoperabilních systémů a také konsolidace kolem jednotných ověřovacích platforem jako klíčové síly přetvářející trh.
Nejvýznamnějšími dodavateli systémů pro ověřování digitální identity jsou firmy LexisNexis Risk Solutions, Experian a také Thales.
Tito dodavatelé přitom mají řadu společných rysů, včetně rozsáhlých vlastních datových zdrojů, rozhodování o podvodech a identitě, které je založené na umělé inteligenci, a také schopnost koordinovat dokumenty, biometrii a analýzu chování v rámci jedné vrstvy.
Ostatní dodavatelé těchto řešení se spíše úzce specializují na konkrétní způsoby ověřování, tvrdí O’Sullivan.
Podle něj podnikoví zákazníci ale konsolidují své výdaje ve prospěch poskytovatelů, kteří dokážou podporovat celý životní cyklus identity napříč geografickými oblastmi a regulačními režimy.
„Lídři tohoto oboru už nezvítězí díky jedinému typu ověření, ale díky koordinaci a neustálému sběru informací o rizicích. Ti dodavatelé, kteří nedokážou sjednotit data, biometrické údaje a obranné mechanismy založené na agentní umělé inteligenci do jedné rozhodovací vrstvy, v příštích letech skončí,“ dodává O’Sullivan.
