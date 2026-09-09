Ovlivněte podobu regulatorního AI sandboxu v Česku

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689, známé jako AI Act, definuje v článku 3 bodu 55 regulační sandbox pro AI jako „kontrolovaný rámec zřízený příslušným orgánem, který poskytovatelům nebo potenciálním poskytovatelům systémů AI nabízí možnost vyvíjet, trénovat, ověřovat a testovat inovativní systém AI, případně v reálných podmínkách, podle plánu testování v sandboxu po omezenou dobu pod regulačním dohledem“.
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) v souvislosti s přípravou takového nástroje v České republice spustila dotazníkové šetření, jehož výsledky mají ovlivnit rozsah a podobu nabízených služeb.
Vymezení pojmů podle dotazníku
Dotazník rozlišuje tři odlišné koncepty, se kterými se organizace v souvislosti s AI Actem mohou setkat. Regulatorní sandbox představuje kontrolované a časově omezené prostředí, ve kterém účastník ve spolupráci s příslušným orgánem řeší konkrétní regulatorní otázky spojené s AI systémem, včetně možnosti vývoje, trénování, testování a validace před uvedením na trh.
Účastník podle definice zůstává odpovědný za dodržování platného práva – výstup sandboxu zvyšuje právní jistotu a dokládá provedené činnosti, nenahrazuje však prohlášení o shodě, certifikaci ani individuální právní zastoupení.
Technický testbed je vymezen jako experimentální prostředí zaměřené primárně na technické ověření řešení, tedy testovací data, benchmarky, simulace nebo měření přesnosti, biasu, robustnosti či kybernetické bezpečnosti.
Pokud v testbedu nepůsobí kompetentní regulátor, jeho výstupem není regulatorní výklad. Individuální právní poradenství se od obou konceptů liší tím, že poradce pracuje výhradně v zájmu konkrétního klienta a může jej zastupovat, zatímco regulátor v sandboxu si musí zachovat institucionální roli.
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Obsah a struktura dotazníku
Šetření je určeno organizacím napříč typy – od startupů přes zavedené podniky, veřejné instituce a univerzity až po neziskové organizace a profesní komory – a zjišťuje jejich roli ve vztahu k AI (vývoj, integrace, interní použití, dodávky dat či infrastruktury, distribuce, poradenství) i fázi, ve které se konkrétní řešení nachází.
Klíčová část dotazníku se soustředí na identifikaci regulatorní nejistoty, přičemž respondenti volí až tři oblasti z nabídky zahrnující například posouzení, zda řešení naplňuje definici AI systému, určení role a odpovědnosti v hodnotovém řetězci, klasifikaci rizikovosti systému nebo vztah AI Actu k GDPR, autorskému právu a sektorovým předpisům.
Dotazník dále mapuje, s jakými konkrétními povinnostmi – systémem řízení rizik, technickou dokumentací, transparentností, lidským dohledem nebo monitoringem po uvedení na trh – by respondenti nejvíce potřebovali pomoc, a jaké formy podpory (individuální konzultace, společná příprava testovacího plánu, koordinovaná zpětná vazba zapojených orgánů, příprava na posouzení shody) by pro ně měly největší hodnotu.
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Součástí je i otázka na pravděpodobnost využití sandboxu v horizontu 24 měsíců a dotaz na zájem o zapojení do první pilotní kohorty, s možnostmi odpovědi „ano“, „možná, podle zveřejněných podmínek“ nebo zájem pouze o metodické výstupy bez přímé účasti.
Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut. Šetření je určeno vývojářům, integrátorům, poskytovatelům i uživatelům AI systémů bez ohledu na velikost organizace. Dotazník je dostupný zde.
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