Po pamětích zdraží i procesory. Intel upozaďuje výrobu čipů pro běžné spotřebitele, chce se soustředit na datová centra

Intel čelí finančnímu tlaku, přesto do nadcházejícího období hledí s optimismem. Chce se zaměřit hlavně na výrobu čipů pro datová centra.

Intel přesouvá část své výroby čipů z oblasti spotřebitelských počítačů, aby uspokojila rostoucí poptávku po serverech pro umělou inteligenci. Ceny počítačů by v důsledku toho mohly v následujících měsících růst. 

Během konferenčního hovoru o výsledcích Intelu za čtvrté čtvrtletí roku 2025 finanční ředitel David Zinsner uvedl, že společnost špatně odhadla poptávku po procesorech pro datová centra, a proto teď čelí kapacitní krizi.

Jak uvedl, ještě před půl rokem „všichni hyperscale klienti“ naznačovali, že budou objednávat méně čipů s vysokým počtem jader. Místo toho však poptávka po procesorech Intel Xeon v druhé polovině roku prudce vzrostla.

Platforma Intel Xeon 6 je široce používána jako hlavní CPU v AI systémech, jako jsou Nvidia DGX B200 a B300, stejně jako v serverech postavených na GPU AMD Instinct. Aby Intel udržel krok, chce se dle Zinsnera zaměřit co nejvíc na datová centra. Spotřebitelských produktů se prý sice nevzdá, priority se však změní.

„Zaměřujeme se hlavně na střední a vyšší třídu a upozaďujeme tu nižší. Veškerou volnou kapacitu tak přesouváme do oblasti datových center,“ uvedl Zinsner. To naznačuje, že levnější počítače založené na čipech od Intelu nižší třídy by mohly být hůře dostupné (a dražší).

Intel však není jediný, kdo přerozděluje výrobu. Výrobci pamětí, jako jsou Micron, SK Hynix a Samsung, také přesouvají kapacity směrem k DRAM s vysokou marží a pamětem používaným v serverech dedikovaných umělé inteligencí. V důsledku toho se ceny běžných pamětí pro spotřebitele v posledních měsících v případě některých modelů více než ztrojnásobily.

Intel dle Zinsnera očekává, že se omezení kapacity vymezené pro běžné spotřebitele v průběhu roku zmírní, jak se zlepší výtěžnost a do provozu se dostane víc nástrojů podporujících výrobní procesy Intel 7, Intel 3 a Intel 18. Zlepšní by měla přinést i připravovaná řada Core Ultra 3 s kódovým názvem Panther Lake, spoléhající právě na nejnovější proces Intel 18A.

Navzdory problémům s dodávkami popsal generální ředitel Lip-Bu Tan závěrečné čtvrtletí roku 2025 jako pokrokové.

„Bylo dalším pozitivním krokem vpřed. Tržby, hrubá marže i zisk na akcii překonaly naše očekávání,“ uvedl. I přesto však Intel zůstává pod finančním tlakem. Společnost vykázala za dané čtvrtletí pokles tržeb o 591 milionů dolarů. Pro první kvarál roku 2026 Intel prognózuje tržby mezi 11,7 a 12,7 miliardami dolarů.

